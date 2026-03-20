Il Napoli vince ancora: 1-0 al Cagliari, Conte supera Allegri

Il Napoli di Conte vince ancora: il gol in avvio di Scott McTominay decide la sfida dell’Unipol Domus contro il Cagliari. Gli azzurri sorpassano il Milan al secondo posto: domani i rossoneri dovranno rispondere contro il Torino.

Il Napoli di Conte vince ancora: il gol in avvio di Scott McTominay decide la sfida dell’Unipol Domus contro il Cagliari. Gli azzurri sorpassano il Milan al secondo posto: domani i rossoneri dovranno rispondere contro il Torino: i rossoneri ora si trovano a due punti di distanza dai partenopei.

Cagliari-Napoli 0-1, decide McTominay

Il Napoli espugna anche il campo del Cagliari, portando a casa un altro successo di misura. All’Unipol Domus basta un solo gol alla squadra di Antonio Conte per conquistare la quarta vittoria consecutiva, dopo i tre successi arrivati con lo stesso punteggio nelle settimane precedenti. A decidere la gara è Scott McTominay, che ritrova la via del gol dopo oltre un mese. Con questi tre punti gli azzurri salgono momentaneamente al secondo posto, superando il Milan e accorciando a sei punti la distanza dall’Inter, impegnata domenica a Firenze.

La partita si sblocca praticamente subito: dopo pochi minuti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone arriva a McTominay che, dopo una deviazione sul palo, è il più rapido a intervenire e a segnare da pochi passi. Il Napoli prova a sfruttare l’inerzia favorevole e continua a spingere, andando vicino al raddoppio in più occasioni. Col passare dei minuti, però, il ritmo cala e il Cagliari cresce, rendendosi pericoloso soprattutto su un errore difensivo e costringendo Milinkovic-Savic a un intervento decisivo per mantenere il vantaggio.

Nel secondo tempo gli ospiti abbassano i ritmi e gestiscono il possesso, senza però riuscire a chiudere definitivamente la gara. Le occasioni per raddoppiare non mancano, ma il portiere avversario risponde presente. Il Cagliari prova a restare in partita fino alla fine, spingendo soprattutto negli ultimi minuti, ma senza creare vere opportunità per pareggiare. Nel finale Conte inserisce forze fresche per controllare meglio il gioco e far scorrere il tempo. Il risultato resta invariato: una vittoria di misura, sofferta ma estremamente importante per il percorso del Napoli.