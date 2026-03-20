La Juventus insegue il quarto posto e domani sera ospiterà il Sassuolo. Alla vigilia del match il tecnico bianconero, Luciano Spalletti, ha parlato anche della questione legata al suo rinnovo del contratto.

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che i bianconeri affronteranno, sabato sera, contro il Sassuolo a Torino. Il tecnico di Certaldo ha parlato anche della questione legata al suo rinnovo del contratto, con netta apertura a dialogare con la società. Rimane ancora in dubbio Dusan Vlahovic, sul quale ha fatto capire di dover ancora riflettere.

Juventus, Spalletti parla del rinnovo

“C’è tutta la disponibilità da parte mia a sentire cosa la società vuole dirmi”: così l’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato della questione del rinnovo del proprio contratto con il club bianconero.

Poi ha aggiunto: “La sosta Nazionali può essere il momento giusto. C’è meno stress e c’è tutta la disponibilità, tutta, a sentire cosa la società vuole dirmi. Per cui, ha individuato un momento che può essere corretto”. Ricordiamo che il suo contratto è a scadenza il 30 giugno 2026, al termine di questa stagione.

Juve, Spalletti su Vlahovic e Di Gregorio

Poi su Vlahovic, Spalletti ha dichiarato: “Valuteremo bene insieme e tra un po’ usciranno le convocazioni. Dobbiamo valutare domani mattina perché qualcuno ha degli acciacchini e si capirà domani. La panchina è sempre stata di grande aiuto perché attraverso la panchina abbiamo creato l’imprevisto e sbocchi differenti”.

Sulla questione portiere: “Ora sono nelle condizioni di giocare tutti titolare. Secondo me ha fatto bene questo periodo a Di Gregorio e ha fatto dei ragionamenti diversi e l’ho visto bello determinato. Qualsiasi cosa andrò a scegliere avrò una risposta positiva da tutti e due”.