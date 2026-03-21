Cremonese, colpo salvezza a Parma: buona la prima di Giampaolo

La Cremonese espugna il Tardini battendo il Parma 0-2 con i gol di Maleh e Vandeputte: un successo fondamentale in chiave salvezza all’esordio di Giampaolo, subentrato a Nicola in panchina.

Colpo pesantissimo della Cremonese, che espugna il Tardini battendo il Parma 0-2 grazie alle reti di Maleh e Vandeputte. Un successo che vale oro nella corsa salvezza e che coincide con l’esordio vincente di Giampaolo, subentrato in settimana a Nicola sulla panchina grigiorossa. La squadra ha mostrato solidità e cinismo, sfruttando al meglio le occasioni create e difendendo con ordine il vantaggio.

Tre punti che cambiano la classifica: la Cremonese si porta a 27 punti ovvero a -3 dal Cagliari, aggancia temporaneamente il Lecce e si avvicina a -1 dalla Fiorentina, in attesa dei risultati di Roma-Lecce e Inter-Fiorentina, che potrebbero ridefinire ulteriormente gli equilibri.