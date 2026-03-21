Serie A, oggi tocca a Juve e Milan: le probabili formazioni del sabato

Dopo i primi anticipi di ieri, continuerà oggi il programma della 30a giornata di Serie A. In campo Juventus e Milan, entrambe in casa: ecco tutte le probabili formazioni.

Dopo i primi anticipi di ieri, continuerà oggi il programma della 30a giornata di Serie A. Si partirà alle 15 con la sfida tra il Parma e la Cremonese. Alle 18 in campo il Milan a San Siro contro il Torino, mentre alle 20.45 la Juventus ospiterà il Sassuolo: ecco tutte le probabili formazioni.

PARMA-CREMONESE

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All.Cuesta.

CREMONESE (4-3-1-2): Audero; Barbieri, Folino, Luperto, Pezzella; Thorsby, Grassi, Maleh; Vandeputte; Bonazzoli, Okereke. All.Giampaolo.

MILAN-TORINO

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. All. Allegri.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. All. D’Aversa.

JUVENTUS-SASSUOLO

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Il Napoli di Conte vince ancora: il gol in avvio di Scott McTominay decide la sfida dell’Unipol Domus contro il Cagliari. Gli azzurri sorpassano il Milan al secondo posto: domani i rossoneri dovranno rispondere contro il Torino.

Il Napoli di Conte vince ancora: il gol in avvio di Scott McTominay decide la sfida dell’Unipol Domus contro il Cagliari. Gli azzurri sorpassano il Milan al secondo posto: domani i rossoneri dovranno rispondere contro il Torino: i rossoneri ora si trovano a due punti di distanza dai partenopei.

Cagliari-Napoli 0-1, decide McTominay

Il Napoli espugna anche il campo del Cagliari, portando a casa un altro successo di misura. All’Unipol Domus basta un solo gol alla squadra di Antonio Conte per conquistare la quarta vittoria consecutiva, dopo i tre successi arrivati con lo stesso punteggio nelle settimane precedenti. A decidere la gara è Scott McTominay, che ritrova la via del gol dopo oltre un mese. Con questi tre punti gli azzurri salgono momentaneamente al secondo posto, superando il Milan e accorciando a sei punti la distanza dall’Inter, impegnata domenica a Firenze.

La partita si sblocca praticamente subito: dopo pochi minuti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone arriva a McTominay che, dopo una deviazione sul palo, è il più rapido a intervenire e a segnare da pochi passi. Il Napoli prova a sfruttare l’inerzia favorevole e continua a spingere, andando vicino al raddoppio in più occasioni. Col passare dei minuti, però, il ritmo cala e il Cagliari cresce, rendendosi pericoloso soprattutto su un errore difensivo e costringendo Milinkovic-Savic a un intervento decisivo per mantenere il vantaggio.

Nel secondo tempo gli ospiti abbassano i ritmi e gestiscono il possesso, senza però riuscire a chiudere definitivamente la gara. Le occasioni per raddoppiare non mancano, ma il portiere avversario risponde presente. Il Cagliari prova a restare in partita fino alla fine, spingendo soprattutto negli ultimi minuti, ma senza creare vere opportunità per pareggiare. Nel finale Conte inserisce forze fresche per controllare meglio il gioco e far scorrere il tempo. Il risultato resta invariato: una vittoria di misura, sofferta ma estremamente importante per il percorso del Napoli.