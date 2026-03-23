Luciano, dopo Napoli ti sei perso tra Coverciano e Torino. Cosa succede?

Fui il primo a parlare di Juventus da scudetto con Spalletti in panchina.

La Juve si sarebbe ritrovata e avrebbe fatto un grande percorso. Errore. La Juventus, per lo scudetto, non c’è mai stata. In Champions è uscita presto e male e la cosa più grave è che Spalletti rischia di fare come o peggio di Tudor ad inizio stagione con la squadra fuori dalla Champions League.

Errori, responsabilità e squadra senza identità

Punti buttati, squadra costruita male dai 6 direttori sportivi e non sistemata da Spalletti e soprattutto poche idee e zero concretezza. Se non vinci in casa con il Sassuolo decimato dal virus non meriti di rappresentare la piccola Italia nella grande Europa. Spalletti ha le sue colpe anche se ovviamente in questa Juventus è l’unico vero uomo di calcio capace di dare un senso al futuro di questo club. L’allenatore avrebbe bisogno di Direttori forti e di proprietà forte. E’ abbandonato al suo destino ma anche lui, da solo, riesce a fare poco. Anzi sta peggiorando circondato dalla mediocrità generale.

Finale di stagione decisivo per Spalletti e la Juventus

Spalletti è un grande allenatore, uomo di calcio e di campo. Dopo Napoli, però, si è perso. Non si è imborghesito ma tra Nazionale e Juventus non riesce ad incidere come prima. Non ha la bacchetta magica ma almeno le partite “facili” dovrebbe portarle a casa. Si sta giocando la Champions League, con tutto il rispetto, con Como e Roma e non con Inter, Milan e Napoli. Il Como è giovane e forte. La Roma è mezza sgangherata e lo abbiamo visto in Europa e nelle ultime giornate di campionato. Vince con il Lecce e resta in scia Fabregas ma sicuramente da Gasperini ci aspettavamo altro come ci aspettavamo altro da Spalletti. Non facciamo i funerali a nessuno perché la stagione è ancora lunga ma è dura andare alla sosta in queste condizioni per Luciano. La Juventus è debole in campo e nella testa. Senza Champions è giusto fare serie valutazioni da parte della proprietà. Spalletti da solo non basta. Forse questa è l’unica certezza.