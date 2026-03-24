ATP Miami, Sinner batte Michelsen e vola ai quarti

Jannik Sinner conquista l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami superando lo statunitense Alex Michelsen con il punteggio di 7-5 7-6.

Jannik Sinner conquista l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami superando lo statunitense Alex Michelsen con il punteggio di 7-5 7-6. Il successo arriva dopo una partita più complicata del previsto, in cui l’italiano non ha espresso il suo miglior tennis, soprattutto nelle fasi iniziali.

Sinner supera Michelsen

Nel primo set Sinner fatica a contenere l’aggressività del giovane avversario, ma riesce comunque a trovare le contromisure nel momento decisivo, strappando il servizio sul 6-5 e chiudendo il parziale.

Nel secondo set Sinner appare meno incisivo, concede il primo break del torneo e si ritrova sotto 5-2. Michelsen approfitta di un calo al servizio e di un atteggiamento troppo passivo dell’azzurro. Tuttavia, al primo passaggio a vuoto dello statunitense, Sinner reagisce con determinazione, recupera lo svantaggio e porta il set al tie-break.

Nel gioco decisivo emerge la maggiore solidità del numero 2 del mondo, che dopo un equilibrio iniziale accelera nel finale e chiude l’incontro grazie anche a un servizio molto efficace. Per Sinner si tratta del 28° set consecutivo vinto nei Masters 1000, confermando uno stato di forma di altissimo livello.

Dopo il trionfo a Indian Wells, l’obiettivo è ora completare il “Sunshine Double”. Nei quarti affronterà il vincente tra Atmane e Tiafoe.