Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ancora al centro di voci d’addio. I rumor sul Barcellona si sprecano, spuntano altri indizi social.

Alessandro Bastoni è entrato nel mirino del Barcellona, che lo considera una delle priorità per rinforzare la difesa. Al momento non esiste una trattativa concreta, ma l’interesse dei catalani sta già facendo parlare. Anche perché, stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il difensore dell’Inter non sarebbe del tutto insensibile alla possibilità. Non ci sono segnali ufficiali di apertura, ma alcuni indizi arrivano dai social: in particolare, alcuni “like” ai post di Pau Cubarsí (possibile futuro compagno di reparto) hanno attirato l’attenzione.

Bastoni-Inter, le voci dalla Spagna

In Spagna molti leggono questi segnali come tutt’altro che casuali. Il quotidiano Sport, vicino all’ambiente blaugrana, sottolinea come certe interazioni online possano avere un significato, soprattutto in una fase delicata. Dopo il caso Kalulu, Bastoni è finito al centro di critiche che potrebbero aver influito anche sulle sue prestazioni e, più in generale, su quelle della squadra.

Perché l’operazione possa davvero decollare, sarà però fondamentale una presa di posizione chiara del giocatore. L’Inter, che in estate potrebbe avviare un rinnovamento della rosa anche tra i suoi leader, non ha alcuna intenzione di cederlo a condizioni favorevoli. Un ostacolo importante per il Barcellona, alle prese con risorse economiche limitate.

Bastoni al Barcellona? I nodi da risolvere

Prima di pensare a un affondo per Bastoni, il club catalano dovrà risolvere altre priorità: i riscatti di Marcus Rashford (valutato tra i 30 e i 35 milioni) e João Cancelo (circa 15 milioni), entrambi intenzionati a restare.

Secondo Sport, i nerazzurri potrebbero anche rivedere al ribasso la richiesta iniziale di 70 milioni, ma al momento si tratta più di una speranza catalana che di una reale disponibilità. Solo una richiesta esplicita di cessione da parte del difensore all’Inter potrebbe cambiare davvero lo scenario.