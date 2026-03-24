Episodio insolito in una partita di Terza Categoria a Barberino di Mugello: di fronte Cavallna e San Salvi Sancat, un video diffuso online mostra un fraintendimento in una decisione del direttore di gara. Ma il presidente degli arbitri della Toscana chiarisce: “Il giallo è stato tolto subito”.

Un episodio singolare e sfortunato si è verificato nell’ultimo fine settimana a Barberino di Mugello, in occasione della partita di Terza Categoria Firenze tra Cavallina e San Salvi Sancat. L’accaduto è stato ripreso in un video che, in poco tempo, ha iniziato a circolare ampiamente online. Un giallo mostrato verso la panchina anche se le proteste arrivavano dalla tribuna poco distante, a causa del fatto che chi stava parlando era davvero molto vicino alla panchina stessa. Il presidente degli arbitri della Toscana ha poi chiarito: “Il giallo è stato tolto subito“, come riportato da Toscanaingol.it.

Giallo alla panchina, le proteste erano dei tifosi – VIDEO

A intervenire per chiarire la dinamica è stato il presidente degli arbitri della Toscana, Tiziano Reni, che ha voluto spiegare nel dettaglio quanto accaduto: “Credo che sia giusto fare chiarezza – precisa il presidente degli arbitri della Toscana Tiziano Reni – perché è stato tagliato il video e questo impedisce di capire bene cosa sia successo. L’arbitro in questione ha 18 anni, durante la gara sente arrivare una protesta alle spalle e qua va fatta una precisazione: in questo campo la tribunetta è subito vicina al campo, mentre la panchina è immediatamente sotto.

D’istinto si gira e mostra il cartellino giallo verso la panchina, ma guardando sopra: mentre lo fa si rende conto con lo sguardo che la protesta arriva dalla tribuna. Così toglie immediatamente l’ammonizione. E’ chiaro che non era rivolta al pubblico, come invece viene accusa e per certi versi ora derisa. Questa è la storia, mi dispiace che stia diventando virale e che la gente la sta commentando in maniera diversa. La ragazza è molto rattristata per quello che è successo e noi la stiamo rincuorando per un episodio solo sfortunato“, le sue parole riportate da Toscanaingol.it.

La ricostruzione del giallo… ai tifosi

Secondo quanto spiegato da Toscanaingol.it, quindi, si è trattato di una reazione istintiva dovuta alla particolare conformazione dell’impianto sportivo, dove la vicinanza tra panchine e tribuna può generare equivoci. L’arbitro, accortasi subito dell’errore, ha prontamente corretto la propria decisione, evitando che la situazione degenerasse.

Reni ha poi invitato tutti a ridimensionare l’episodio, sottolineando come situazioni del genere possano capitare e non debbano essere strumentalizzate: “Cerchiamo tutti insieme di remare dalla stessa parte, squadre, dirigenti, addetti ai lavori, genitori ed arbitri: facciamo sì che una gara di calcio sia sempre una festa di sport”.