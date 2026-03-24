La fine di un’era, Salah: “È la mia ultima stagione al Liverpool”

La fine di un’era: Mohamed Salah comunica, con un video sui social, la scelta di lasciare il Liverpool al termine dell’attutale stagione.

Mohamed Salah ha comunicato attraverso un video pubblicato sui social la decisione di concludere la sua esperienza con il Liverpool al termine della stagione 2025-26, mettendo così fine a un percorso durato nove anni e ricco di successi. L’attaccante egiziano, arrivato nell’estate del 2017 dalla Roma, ha scelto di rivolgersi direttamente ai tifosi per condividere una scelta tanto importante.

Il video d’addio di Momo Salah al Liverpool

Nel video condiviso sui social, Mo Salah ha parlato con grande emozione: “Ciao a tutti. Purtroppo è arrivato il momento. Questa è la prima parte del mio addio. Lascerò il Liverpool alla fine della stagione“, ha dichiarato all’inizio del messaggio.

Successivamente, il fuoriclasse egiziano ha spiegato: “Non avrei mai immaginato quanto questo club, questa città, queste persone, sarebbero diventati parte della mia vita. Liverpool non è solo una squadra di calcio. È una passione, una storia, uno spirito che non posso spiegare a chi non fa parte di questo club”.

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Salah, quanti titoli al Liverpool

Nel corso della sua avventura ad Anfield, Salah è diventato una figura simbolo del club, contribuendo in maniera determinante alla conquista di numerosi trofei: due Premier League, una Champions League, una FIFA Club World Cup, una UEFA Super Cup, una FA Cup, due League Cup e una FA Community Shield.

Numeri e risultati che raccontano solo in parte l’impatto avuto dal numero 11, capace di entrare stabilmente nella storia dei Reds anche grazie alle sue prestazioni individuali.

Con 255 reti segnate in 435 presenze complessive, Salah occupa attualmente il terzo posto tra i migliori marcatori di sempre del Liverpool, oltre ad aver conquistato per quattro volte la Scarpa d’Oro della Premier League e diversi altri premi personali. Nonostante l’annuncio del suo addio, l’attaccante resta centrale per il finale di stagione della squadra di Arne Slot, che nonostante lo scontro avvenuto prima dell’ultima Coppa d’Africa, sa bene quanto gli possa servire per provare ad andare avanti, per esempio in Champions League. I festeggiamenti e i saluti ufficiali sono rimandati al momento in cui lascerà definitivamente Anfield, dove ha scritto pagine memorabili.