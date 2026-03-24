Milan, interesse reale per Goretzka: “A lui piacerebbe giocare in Serie A”

Il Milan guarda in Germania per rinforzare il centrocampo: nel mirino c’è Goretzka, in uscita dal Bayern. Interesse concreto dei rossoneri, ma tra ingaggio elevato e concorrenza europea la trattativa si preannuncia complessa.

Il nome di Leon Goretzka inizia a circolare con insistenza in orbita Milan, alimentando suggestioni importanti in vista della prossima stagione. Il centrocampista tedesco, in scadenza con il Bayern Monaco, rappresenta infatti una possibile occasione di mercato di alto profilo, ma l’operazione si presenta tutt’altro che semplice.

L’opinione dell’esperto di casa Bayern

A fare chiarezza è stato Christian Falk, firma della BILD e profondo conoscitore delle dinamiche bavaresi, che ha confermato ai microfoni di Milan News l’interesse rossonero: “L’interesse del Milan per Goretzka è concreto, il club ha già contattato gli agenti del giocatore. Massimiliano Allegri è un grande fan del suo stile di gioco, ma soprattutto lo vorrebbe in rossonero perché ha tantissima esperienza”.

La situazione di Goretzka

Un profilo, dunque, perfettamente in linea con le esigenze di un Milan che cerca qualità, fisicità e leadership in mezzo al campo. Tuttavia, gli ostacoli non mancano. “Due sono gli ostacoli principali – spiega Falk –. Il primo è l’ingaggio: guadagna circa 17/18 milioni di euro lordi al Bayern. Ovviamente al Milan dovrebbe ridursi lo stipendio. L’altro problema è la concorrenza della Premier League: l’Arsenal si era già informato a gennaio. Anche Atlético Madrid e Tottenham Hotspur sono interessati. Però posso dire che a lui piacerebbe giocare in Serie A. Quindi ci sono buone chance”.

Goretzka nel Milan e la concorrenza sul mercato

Dal punto di vista tecnico, Goretzka sarebbe un jolly prezioso per Allegri. “Può giocare in tutte e tre le posizioni del centrocampo. Anche in difesa all’occorrenza, ma è bravissimo negli inserimenti e ha il fiuto del gol. È per questo che Julian Nagelsmann lo ha convocato, nonostante al Bayern sia ormai un sostituto. Sono qualità che mancano anche alla Nazionale e che al Milan farebbero molto comodo”.

Sul fronte concorrenza, la situazione resta aperta: “L’Arsenal non sono sicuro torni alla carica in estate, mentre l’Atlético potrebbe essere la vera rivale. Al momento i Colchoneros sono forse l’opzione numero uno per lui”.

L’arrivo di Fullkrug a gennaio

Infine, un passaggio su Niclas Füllkrug, altro tema caldo in casa Milan: “È arrivato per giocarsi il Mondiale con la Germania, ma ora non è tra i convocati. Deve migliorare e fare buone prestazioni: solo così potrà guadagnarsi la conferma”. Il mercato rossonero, dunque, si preannuncia ambizioso ma complesso, con Goretzka come sogno concreto ma ancora tutto da realizzare.