Sos Spalletti, Chivu sta portando a casa quello che gli hanno lasciato Allegri e Conte, chi ha più colpa?

Allarme Juventus: il Como vola e mette pressione ai bianconeri in Serie A

In Serie A, il Como sorprende tutti e lancia un segnale forte in chiave qualificazione Champions League. Con il secondo miglior attacco e la miglior difesa del torneo, la squadra lariana dimostra una solidità tattica e numerica che meriterebbe l’accesso alla massima competizione europea più della Juventus o della Roma.

SOS mercato in casa Juventus

La situazione del Como evidenzia un chiaro S.O.S. per la Juventus: senza la Champions League, la programmazione sportiva e finanziaria dei bianconeri rischia di bloccarsi. Nomi di spicco come Bernardo Silva o Leon Goretzka difficilmente arriveranno a Torino senza la certezza del torneo europeo, e senza quei milioni, la Juventus potrebbe dover puntare su sacrifici di mercato, o limitare le ambizioni.

Scelte di mercato cruciali

Negli ultimi anni, la Juventus ha speso quasi 800 milioni di euro sul mercato, ma molti investimenti non hanno portato il ritorno sperato in termini di rendimento e valore dei giocatori. L’ultima sessione estiva ha visto spese importanti, ma non tutte le operazioni si sono rivelate efficaci. La Juventus di domani non può più sbagliare né sul mercato né in campo.

Le decisioni prese durante l’ultima sessione estiva sono state, di fatto, smentite dalle scelte tecniche. L’allenatore Luciano Spalletti ha lanciato un segnale chiaro: alcuni acquisti non sono considerati centrali nel progetto. Il mancato utilizzo di profili come Jonathan David, unito alla scelta di schierare giocatori non al meglio della condizione, evidenzia una frattura tra: strategia dirigenziale, esigenze tecniche, rendimento reale. Un cortocircuito che pesa sui risultati, con la classifica che vede un punto in meno di quella disastrosa dello scorso anno.

Il fallimento del modello “algoritmico”

L’idea di costruire la rosa attraverso dati, software e parametri analitici si è rivelata inefficace nel contesto bianconero, un vero e proprio fallimento. Un modello che può funzionare altrove, ma che alla Juventus non ha prodotto i risultati sperati, dove non c’è tempo di aspettare, dove bisogna ottenere almeno il minimo. Il campo, come sempre, ha dato il verdetto quasi definitivo: scelte non funzionali al gioco, investimenti poco incisivi, difficoltà nell’inserimento dei nuovi acquisti, con alcuni rimasti ai margini.

Un finale incerto

Con il Como protagonista, a più tre che poi è un più quattro, la Juventus si trova in difficoltà economica e di programmazione, la Serie A entra nella fase calda con scenari imprevedibili. Ogni partita diventa decisiva e la lotta per lo Scudetto e la qualificazione Champions promette colpi di scena fino all’ultima giornata.

Scudetto in bilico e concorrenza agguerrita

Il campionato resta aperto: l’Inter ha perso ancora punti, mentre Milan e Napoli hanno commesso errori cruciali che potrebbero decidere il destino dello Scudetto. Il Napoli, pur con qualche gestione critica e infortuni, mantiene lo scarto sui nerazzurri, ma il margine di errore si ridurrà drasticamente nelle prossime sfide decisive, tra cui Napoli-Inter, che potrebbe essere la partita chiave per l’assegnazione del titolo.

Chivu ancora saldo ma prima crepe

Il campionato di Serie A entra nella fase decisiva, e gli ultimi risultati ci dicono molto sullo stato di forma delle big. L’Inter perde altri due punti preziosi, mentre Milan e Napoli si avvicinano, rendendo la lotta scudetto più aperta che mai, anche se l’Inter resta nettamente avanti. Le difficoltà registrate dalla squadra nerazzurra in questa fase confermano che, se l’Inter vuole mantenere il primato, non può più sbagliare, le prossime due partite saranno decisive. In ogni caso le crepe mostrate evidenziano difetti non banali.

Milan e Napoli tra errori e opportunità

Aumentano, di conseguenza i rimpianti di Milan e Napoli. I rossoneri, pur dominando molti scontri diretti contro le rivali, ha perso punti contro squadre di media classifica per errori tattici e decisioni individuali. Il Napoli, invece, ha sofferto una serie di infortuni e qualche scelta di mercato estiva discutibile, oltre a errori nella gestione del gruppo. Nonostante tutto, la squadra partenopea resta viva in corsa e il gap con l’Inter di sette punti, con scontri diretti favorevoli, indica che lo scudetto non è ancora chiuso. Molti dei problemi fisici dei giocatori del Napoli non sono solo frutto di incidenti, ma anche di carenze nella preparazione e nella gestione atletica. Lo staff tecnico guidato da Antonio Conte deve riflettere su questi aspetti per evitare che simili problemi possano compromettere le stagioni future.

Il rimpianto di rossoneri e azzurri è dato dal fatto che con l’Inter non hanno mai perso ed hanno lasciato sul piatto solo 2 punti all’Inter sui dodici disponibili, portandone a casa sei il Milan e quattro il Napoli, mostrando valori non confermati nelle restanti partite o per cause esterne o per mancanze proprie.

Sfide decisive nelle prossime giornate, l’Inter accetterà il regalo?

Le prossime due partite saranno cruciali. L’Inter affronterà match complessi, Roma e Como, mentre il big match Napoli-Milan potrebbe decidere molto dello scudetto, una gara da Highlander, ne resterà solo uno. Nei prossimi turni, il margine di errore per tutte le squadre sarà sicuramente molto ridotto, e questa volta l’Inter, dopo lo zero titoli dello scorso anno, si gioca davvero tanto. A qualcuno potrebbe sembrare che il prima attuale le sia stato “regalato”, ma ci sono anche squadre che i regali non li accettano e li rifiutano. Bisognerà quindi prestare attenzione e capire se l’Inter, come lo scorso anno, rischierà di rifiutare certe opportunità, lasciando lo scettro a qualcun altro, difficile che questo avvenga, ma attenzione, nessuno avrebbe mai predetto due pareggi con Atalanta e Fiorentina, se succedesse anche con Roma e Como, allora… ne vedremo delle belle.