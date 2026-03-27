ATP Miami, Bolelli e Vavassori volano in finale: battuti Arends e Smith

Continua il sogno della coppia azzurra Vavassori-Bolelli. I due azzurri raggiungono la finalissima del torneo Atp Master 1000 di Miami, sconfiggendo in semifinale l’olandese Arends e l’australiano Smith con il punteggio di 6-3, 6-4.

Vincono 6-3, 6-4 Vavassori e Bolelli in un’ora e 23 minuti contro Arends e Smith accedendo così alla finale dell’ATP 1000 di Miami. Gli azzurri conquistano la finale contro Heliovaara e Patten, grandissimi rivali dei nostri doppisti. Ottimo match di Vavassori e Bolelli che chiudono l’incontro con il 65% di prime palle in campo e con il 78% di punti conquistati con questo fondamentale. Fanno bene anche Arends e Smith che chiudono con il 62% di prime palle grazie alle quali conquistano il 62% di punti. Per i due italiani si tratta di un traguardo storico: è infatti la prima finale raggiunta insieme in un Masters 1000, oltre che la prima volta all’ultimo atto del torneo di Miami.

ATP 1000 Miami, Bolelli e Vavassori in finale

Nel primo set Bolelli e Vavassori partono forte e guadagnano un break al quarto game; pareggiato immediatamente da un controbreak. Ma nel sesto game gli azzurri strappano nuovamente il servizio agli avversari e si riportano avanti, chiudendo il set 6-3. Nella seconda frazione il break decisivo arriva al quinto gioco. II due tennisti italiani si portano in vantaggio e reggono fino alla fine, chiudendo la sfida in meno di un’ora e mezzo di gioco vincendo per 6-4 il secondo set. Nella finalissima del torneo di Miami, Bolelli e Vavassori se la vedranno con Harri Heliovaara ed Henry Patten, che nell’altra semifinale hanno avuto la meglio su Granollers e Zeballos, sconfitti in due set con il punteggio di 6-2, 6-3.

Dopo la finale disputata agli Australian Open 2025, Bolelli e Vavassori tornano dunque a giocarsi un titolo di grande prestigio, con l’obiettivo di conquistare un trofeo di livello superiore rispetto agli ATP 500 già messi in bacheca. In totale, la coppia ha finora vinto otto tornei, tra cui tre ATP 250 e diversi ATP 500, l’ultimo dei quali a Rotterdam proprio in questa stagione.