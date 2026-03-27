Mentre l’Italia dovrà sudare la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo nella finale playoff contro la Bosnia Erzegovina, in programma martedì sera, la Croazia ha già strappato il pass. E il ct Dalic si gode il suo campione e capitano, Luka Modric.

L’Italia ha faticato a trovare pertugi, sfondando il muro eretto dall’Irlanda del Nord nella ripresa con i gol di Sandro Tonali e Moise Kean. Mentre gli azzurri preparano dunque la finale playoff contro la Bosnia Erzegovina, c’è chi invece il pass per la prossima Coppa del Mondo – in programma in estate fra Stati Uniti, Canada e Messico – lo ha già ottenuto da tempo. Fra le nazionali già qualificate c’è la Croazia, che si gode un Luka Modric intramontabile. Il commissario tecnico Zlatko Dalic ha parlato del fuoriclasse del Milan e anche del suo futuro.

Il ct della Croazia esalta Modric: “Altro che finito”

Il commissario tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, in conferenza stampa dopo la sfida contro la Colombia ha parlato anche del centrocampista in forza al Milan, Luka Modric.

“Luka sa meglio di chiunque altro cosa farà e come proseguirà. È il nostro capitano, la nostra guida e il nostro leader. Molte volte lo hanno dato per finito, ma lui è unico e irripetibile. Spero che ci aiuterà al Mondiale a fare ancora una volta grandi cose”, le sue parole riportate da Sportske Novosti.

Modric e il Milan: futuro da decidere

Il centrocampista del Milan, Luka Modric, ha un contratto a scadenza al prossimo 30 giugno 2026. Dopo l’addio al Real Madrid il fuoriclasse croato si è legato ai rossoneri soltanto per una stagione e deve ancora sciogliere le riserve in vista della prossima stagione.

Chiaramente per un giocatore del suo calibro la decisione è in capo soprattutto a lui, visto che il Milan gradirebbe proseguire ancora assieme: i 40 anni segnati sulla carta d’identità non li dimostra affatto, in campo.