Senegal, i giocatori rivendicano la Coppa d’Africa – VIDEO

Prima del test pre-Mondiali contro il Perù la nazionale senegalese ha rivendicato la Coppa d’Africa vinta in finale contro il Marocco. I giocatori del Senegal hanno infatti sfilato con il trofeo prima della partita.

I giocatori del Senegal sono entrati in campo con la Coppa d’Africa nell’amichevole contro il Perù. Dopo il caos delle ultime settimane con la decisione della CAF di certificare la sconfitta a tavolino da parte del Senegal nella Coppa d’Africa contro il Marocco, la Nazionale di Pape Thiaw è entrata in campo con il trofeo prima della gara contro il Perù, rivendicandone la vittoria. Immagini che stanno già facendo il giro del mondo con Koulibaly e compagni che baciano e mostrano a tutti i loro tifosi il trofeo vinto solo pochi mesi fa ma che la CAF ha assegnato al Marocco. Un segnale forte da parte della nazionale senegalese.

Il Senegal rivendica il successo della Coppa d’Africa

Prima della gara contro il Perù, la nazionale del Senegal ha rivendicato il successo in Coppa d’Africa contro il Marocco. Koulibaly e compagni sono scesi in campo con il trofeo. I calciatori hanno baciato la Coppa e l’hanno mostrata ai tifosi prima di sfidare il Perù nel test pre-Mondiale. Una rivendicazione importante e un gesto impattante da parte del Senegal. La CAF ha infatti assegnato a tavolino la Coppa al Marocco con il punteggio di 3-0. I senegalesi negano però il successo del Marocco e intendono mantenere il trofeo fino all’esito del ricorso del TAS di Losanna. Il match ha poi visto il Senegal sconfiggere 2-0 il Perù con le reti di Nicolas Jackson e Ismaila Saar.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Il comunicato del Senegal dopo la decisione della CAF

“La Federazione calcistica senegalese (FSF) ha preso atto in data odierna della notifica della decisione emessa il 17 marzo 2026 dal Comitato d’Appello della Confederazione Africana di Calcio (CAF), nell’ambito del caso DC23316. Tale procedura fa seguito al reclamo presentato durante la partita n. 52 della Coppa d’Africa TotalEnergies (CAN), Marocco 2025, tra Senegal e Marocco.

Con questa decisione, la Commissione d’Appello della CAF ha dichiarato ammissibile e accolto il ricorso della Federazione Reale Marocchina di Calcio (FRMF). In tal modo, la Commissione ha ribaltato la decisione emessa dalla Commissione Disciplinare della CAF, in quanto il diritto del ricorrente ad essere ascoltato non era stato rispettato durante il procedimento iniziale.

Il Comitato d’Appello ha inoltre stabilito che la condotta della squadra senegalese rientrava nelle disposizioni degli articoli 82 e 84 del Regolamento della Coppa d’Africa. Di conseguenza, la CAF ha dichiarato che la FSF aveva violato l’articolo 82 e ha assegnato la vittoria a tavolino al Senegal, con un punteggio ufficiale di 3-0 a favore della FRMF, in conformità con l’articolo 84.

La Federazione calcistica senegalese denuncia una decisione ingiusta, senza precedenti e inaccettabile che scredita il calcio africano.

Per difendere i propri diritti e gli interessi del calcio senegalese, la Federazione avvierà, quanto prima, una procedura di appello presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna. La FSF ribadisce il suo incrollabile impegno nei confronti dei valori di integrità e giustizia sportiva e terrà informato il pubblico sugli sviluppi di questa vicenda”.