Sinner a un passo dalla storia: finale a Miami, l’ultimo ostacolo è Lehecka

Il cemento della Florida si tinge nuovamente d’azzurro. Jannik Sinner ha staccato il pass per l’atto conclusivo del Miami Open 2026, confermando un feeling straordinario con questo torneo: per il campione altoatesino si tratta infatti della seconda finale consecutiva (e la quarta complessiva in carriera) nelle ultime due edizioni del prestigioso appuntamento ATP Masters 1000 di Hard Rock Stadium.

A separare il numero 1 del tennis italiano dalla gloria c’è Jiri Lehecka. Il tennista ceco sta vivendo la settimana migliore della sua vita sportiva, avendo raggiunto la sua prima finale in un Masters 1000. Nonostante lo stato di grazia, i precedenti pendono nettamente a favore di Sinner. L’ultimo scontro diretto, avvenuto al terzo turno del Roland Garros 2025, è ancora impresso nella memoria degli appassionati per la sua brutalità agonistica: un 6-0, 6-1, 6-2 senza appello, con cui Jannik liquidò la pratica in appena novanta minuti di gioco.

La semifinale a Miami: dominio Sinner su Zverev

Per arrivare a giocarsi il titolo, Sinner ha dovuto superare lo scoglio Alexander Zverev in semifinale. Il match ha ribadito la totale egemonia dell’azzurro sul tedesco, battuto per la settima volta di fila con il punteggio di 6-3, 7-6. Zverev era partito con convinzione, con l’altoatesino cresciuto nel primo set poi amministrato fino al parziale di 6-3. Il secondo set molto più tirato con il tedesco che ha portato l’altoatesino fino al tie-break.

HISTORY ON THE LINE 🎬 Will Sinner capture the sunshine double or will Lehecka win his first Masters 1000 title?!#MiamiOpen pic.twitter.com/z3qLhtZij7 — Tennis TV (@TennisTV) March 28, 2026

Inseguendo il mito di Roger Federer

La posta in palio per Sinner è altissima. Vincere a Miami significherebbe completare il leggendario Sunshine Double, ovvero trionfare nello stesso anno solare sia a Indian Wells che a Miami. Si tratta di un’impresa titanica che manca nel circuito maschile dal 2017, quando a riuscirci fu Roger Federer. Da quasi un decennio, nessuno è stato capace di mantenere una tale continuità di rendimento nei due tornei primaverili americani. Jannik, che ha già alzato il trofeo di Miami nel 2024, punta ora a riprendersi la corona e a incidere il proprio nome accanto ai più grandi di sempre.