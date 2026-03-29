Cresce la ‘febbre’ per Bosnia-Italia, in programma martedì sera e che vale l’accesso alla prossima Coppa del Mondo. C’è chi, nella città di Zenica, teatro dell’incontro, ha messo in affitto il proprio balcone di casa per assistere alla sfida da una prospettiva inedita…

L’attesa per la sfida tra Bosnia Erzegovina e Italia ha acceso la fantasia dei tifosi locali, pronti a tutto pur di non perdersi la partita. Lo stadio Bilino Polje, pur noto per il suo clima caldo e coinvolgente, non ha una capienza sufficiente per accogliere tutte le richieste. Proprio da questo limite è nata un’idea insolita che, nel giro di poco tempo, ha fatto il giro del web: affittare balconi privati con vista sull’impianto per assistere all’incontro.

Balconi in affitto per Bosnia-Italia, la testimonianza

A rendere il caso ancora più curioso è stata la testimonianza di un residente di Zenica, rimasto anonimo, che ha raccontato la vicenda al portale SporSport.ba. L’uomo ha spiegato di aver pubblicato per gioco un annuncio in cui proponeva l’affitto del proprio balcone per 4 persone a 500 euro, per assistere alla partita. Il prezzo includeva un barbecue e una bevanda a scelta.

Quello che doveva essere uno scherzo si è trasformato rapidamente in qualcosa di molto più serio: sono arrivate numerose offerte, alcune dirette e senza condizioni, altre accompagnate da tentativi di trattativa. Non sono mancati nemmeno proposte alternative, tra cibo, bevande e soluzioni decisamente fuori dal comune. Addirittura c’è chi avrebbe proposto… un’automobile usata in cambio!

L’appello dell’uomo da Zenica: “Basta offerte”

Di fronte a questa inattesa ondata di richieste, l’autore dell’annuncio ha deciso di fare un passo indietro, rifiutando tutto e chiarendo la propria posizione. Questo il suo appello: “Cari amici, smettetela di offrirmi cose di ogni genere in cambio del balcone. Si è andati un po’ troppo oltre. Chi non ha capito che si trattava di uno scherzo, è un suo problema. Il balcone resta riservato esclusivamente alla famiglia e basta”.

Alla fine, quindi, l’iniziativa resta solo un episodio curioso, nato per divertimento ma sfuggito rapidamente di mano.