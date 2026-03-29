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Rabiot non si allena con la Francia, Deschamps: “Ha subito un colpo al ginocchio”

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Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, non ha effettuato la rifinitura con la Francia a causa di un colpo al ginocchio.

Adrien Rabiot costretto a fermarsi in via temporanea. Il centrocampista francese ha saltato la rifinitura di questa mattina con la Francia a causa di un colpo al ginocchio. Il ct dei galletti, Didier Deschamps, non ha voluto correre rischi e Rabiot salterà, con ogni probabilità, l’amichevole contro la Colombia che potete seguire questa sera live su SPORTITALIA.

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan (Screen Youtube)

Le condizioni di Rabiot

“Adrien Rabiot, per precauzione, verrà tenuto a riposo dopo un colpo al ginocchio”, Queste le parole del CT francese nella conferenza stampa. Il centrocampista nei prossimi giorni potrà già fare ritorno a Milanello e dovrebbe comunque esserci nel big match del weekend di Pasqua tra il Diavolo e il Napoli, decisivo per le sorti di entrambe le squadre, all’inseguimento del primato interista.

Francia-Colombia LIVE su Sportitalia

Dopo essere già scese in campo contro Croazia e Brasile, Colombia e Francia sono pronte ad affrontarsi questa sera. I sudamericani hanno perso 2-1 contro Modric e compagni e sono alla ricerca di riscatto contro i vice-campioni del Mondo. Dall’altra parte la Francia arriva dalla vittoria, sempre 2-1 contro la Selecao. La Francia, in 10 dal 55′ per l’espulsione di Upamecano, ha vinto grazie alle reti di Mbappé, 56^ in nazionale e di Ekitiké. Nulla è servito ai verdeoro il primo gol in nazionale di Gleison Bremer, gara che ha visto gli infortuni di Raphinha e del romanista Wesley. Questa sera Deschamps potrebbe cambiare tutto l’11 iniziale. Se Mbappé dovesse subentrare e segnare, aggancerebbe Giroud a 57 gol come miglior marcatore all time della Francia.

Il probabile 11 di Deschamps, Francia 4-2-3-1: Samba; Kalulu, Lacroix, Hernandez, Digne; Zaïre-Emery, Kanté; Akliouche, Cherki, Doué; Thuram.

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