Rabiot non si allena con la Francia, Deschamps: “Ha subito un colpo al ginocchio”

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, non ha effettuato la rifinitura con la Francia a causa di un colpo al ginocchio.

Adrien Rabiot costretto a fermarsi in via temporanea. Il centrocampista francese ha saltato la rifinitura di questa mattina con la Francia a causa di un colpo al ginocchio. Il ct dei galletti, Didier Deschamps, non ha voluto correre rischi e Rabiot salterà, con ogni probabilità, l’amichevole contro la Colombia che potete seguire questa sera live su SPORTITALIA.

Le condizioni di Rabiot

“Adrien Rabiot, per precauzione, verrà tenuto a riposo dopo un colpo al ginocchio”, Queste le parole del CT francese nella conferenza stampa. Il centrocampista nei prossimi giorni potrà già fare ritorno a Milanello e dovrebbe comunque esserci nel big match del weekend di Pasqua tra il Diavolo e il Napoli, decisivo per le sorti di entrambe le squadre, all’inseguimento del primato interista.

Francia-Colombia LIVE su Sportitalia

Dopo essere già scese in campo contro Croazia e Brasile, Colombia e Francia sono pronte ad affrontarsi questa sera. I sudamericani hanno perso 2-1 contro Modric e compagni e sono alla ricerca di riscatto contro i vice-campioni del Mondo. Dall’altra parte la Francia arriva dalla vittoria, sempre 2-1 contro la Selecao. La Francia, in 10 dal 55′ per l’espulsione di Upamecano, ha vinto grazie alle reti di Mbappé, 56^ in nazionale e di Ekitiké. Nulla è servito ai verdeoro il primo gol in nazionale di Gleison Bremer, gara che ha visto gli infortuni di Raphinha e del romanista Wesley. Questa sera Deschamps potrebbe cambiare tutto l’11 iniziale. Se Mbappé dovesse subentrare e segnare, aggancerebbe Giroud a 57 gol come miglior marcatore all time della Francia.

Il probabile 11 di Deschamps, Francia 4-2-3-1: Samba; Kalulu, Lacroix, Hernandez, Digne; Zaïre-Emery, Kanté; Akliouche, Cherki, Doué; Thuram.