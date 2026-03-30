Sinner batte Lehecka e trionfa a Miami: l’azzurro completa il Sunshine Double!

Jannik Sinner è sempre di più nella storia: il tennista azzurro, numero 2 al Mondo, ha trionfato a Miami dopo aver battuto Jiri Lehecka.

Sempre di più Jannik Sinner, sempre di più nella storia: il tennista azzurro, numero 2 al Mondo, ha trionfato a Miami dopo aver battuto Jiri Lehecka e ha completato il leggendario Sunshine Double, dopo aver conquistato anche Indian Wells. Con questa vittoria, Sinner si avvicina ancora di più a Carlos Alcaraz.

Sinner trionfa anche a Miami: la partita

La finale era cominciata in ritardo a causa delle avverse condizioni climatiche e della forte pioggia che si era abbattuta sul palcoscenico della finale. Dopo l’inizio, però, Jannik non si è fatto travolgere dall’ansia e ha chiuso 6-4 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco, con un’interruzione di un’ora e 28 minuti tra un set e l’altro. Per Sinner si tratta del 26esimo trionfo in carriera, con il Sunshine Double portato a casa: prima di lui ci erano riusciti gente come Courier, Sampras, Agassi e Federer. Jannik sta crescendo di condizione e si prepara nel migliore dei modi per la stagione sulla terra rossa, la preferita di Alcaraz: l’obiettivo, ora che il divario si è ridotto, è quella di mettere ulteriore pressione a Carlitos.

Torneo ATP dal 2028 a Milano: Jannik Sinner giocherà in casa