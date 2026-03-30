Sinner batte Lehecka e trionfa a Miami: l’azzurro completa il Sunshine Double!

Jannik Sinner è sempre di più nella storia: il tennista azzurro, numero 2 al Mondo, ha trionfato a Miami dopo aver battuto Jiri Lehecka.
Sempre di più Jannik Sinner, sempre di più nella storia: il tennista azzurro, numero 2 al Mondo, ha trionfato a Miami dopo aver battuto Jiri Lehecka e ha completato il leggendario Sunshine Double, dopo aver conquistato anche Indian Wells. Con questa vittoria, Sinner si avvicina ancora di più a Carlos Alcaraz.
Sinner trionfa anche a Miami: la partita
La finale era cominciata in ritardo a causa delle avverse condizioni climatiche e della forte pioggia che si era abbattuta sul palcoscenico della finale. Dopo l’inizio, però, Jannik non si è fatto travolgere dall’ansia e ha chiuso 6-4 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco, con un’interruzione di un’ora e 28 minuti tra un set e l’altro. Per Sinner si tratta del 26esimo trionfo in carriera, con il Sunshine Double portato a casa: prima di lui ci erano riusciti gente come Courier, Sampras, Agassi e Federer. Jannik sta crescendo di condizione e si prepara nel migliore dei modi per la stagione sulla terra rossa, la preferita di Alcaraz: l’obiettivo, ora che il divario si è ridotto, è quella di mettere ulteriore pressione a Carlitos.
Torneo ATP dal 2028 a Milano: Jannik Sinner giocherà in casa
Continua a crescere il tennis in Italia e l’ultima mossa della Federazione non fa che aumentare ancora di più l’attenzione verso questo sport
Il movimento tennistico italiano vive uno dei momenti più brillanti della sua storia recente. Tra risultati internazionali, nuovi talenti e grandi eventi ospitati nel Paese, l’Italia è diventata uno dei punti di riferimento del circuito mondiale. Proprio in questo contesto prende forma un nuovo progetto che potrebbe arricchire ulteriormente il calendario internazionale e rafforzare il ruolo dell’Italia nel tennis globale. L’idea nasce da una strategia della Federazione che guarda al futuro e alla crescita del movimento. Solo negli ultimi giorni sono emersi i dettagli di un’operazione che potrebbe portare un nuovo grande appuntamento nel nostro Paese.
Secondo le indiscrezioni lanciate da ‘Il Corriere della Sera’, Milano potrebbe ospitare un torneo ATP 250 a partire dal 2028, destinato a entrare stabilmente nel calendario del circuito professionistico. L’evento dovrebbe disputarsi subito dopo il Roland Garros, nella fase di transizione tra la stagione sulla terra battuta e quella sull’erba. La novità più significativa riguarda proprio la superficie: si tratterebbe infatti del primo torneo ATP su erba mai organizzato in Italia. L’obiettivo sarebbe quello di offrire ai giocatori una tappa di preparazione ideale in vista di Wimbledon, seguendo il modello dei tornei tradizionali che precedono lo Slam londinese.