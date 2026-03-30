Uruguay, Bielsa esalta la Juventus: “E’ una delle squadre più grandi al mondo”

Domani l’Uruguay affronterà a Torino l’Algeria in amichevole. Prima della gara ha parlato il CT, Marcelo Bielsa che ha toccato anche l’argomento Juventus, esaltando il club bianconero.

Domani alle 20.30, Algeria e Uruguay si affronteranno in amichevole in vista della Coppa del Mondo. La gara si disputerà all’Allianz Stadium di Torino. Un match che vedrà due nazionali di ottimo livello sfidarsi. Oggi nella conferenza stampa della vigilia ha parlato per l’Uruguay il CT, Marcelo Bielsa. Oltre a trattare gli argomenti della partita, il CT si è concentrato anche su una delle squadre della città ospitante, Torino, la Juventus. Bielsa ha ammesso come il club bianconero sia una grandissima squadra e come per chiunque sarebbe un onore allenarla. In passato l’allenatore ha sfiorato la panchina della Lazio in Serie A, divenendo il tecnico biancoceleste per solo due giorni prima di dimettersi.

Bielsa sulla Juventus

Bielsa in conferenza stampa così sulla Juventus: “La Juventus è una delle squadre più grandi del mondo e difficilmente un allenatore può non desiderare di avere questa opportunità”.

Un attestato di stima molto importante da parte di un CT di livello come Bielsa rispetto la Juventus. Un’apertura significativa anche ad un futuro in Italia. Bielsa allena l’Uruguay dal 2023 e ha sfiorato l’accesso alla finale di Copa America. Non allena un club dal 2022 quando ha lasciato il Leeds dove era dal 2018. Nel 2016 ha sfiorato la Serie A quando ha firmato con la Lazio, la sua avventura è durata però soltanto 2 giorni con il tecnico che si è dimesso per divergenze con Lotito. La motivazione il mancato acquisto di 4 calciatori che erano stati richiesti entro il 5 luglio, data prossima alla partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Al suo posto tornò in panchina Simone Inzaghi che da subentrante aveva chiuso la stagione precedente. Chissà che in futuro non possa arrivare davvero all’Italia.