Sarri, altro attacco: “Olimpico vuoto è deprimente, la società faccia qualcosa”

Nuova ‘puntata’ della saga di botta e risposta fra l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ed il suo stesso club. Non è la prima volta che l’allenatore biancoceleste lancia frecciate alla proprietà in questa annata che sta vivendo da separato in casa. Prima della sfida contro il Sassuolo, che chiuderà la 28^ giornata di Serie A, il tecnico toscano ha mandato un messaggio alla società riguardo al contrasto aperto con i tifosi, che porta molti sostenitori a disertare lo stadio Olimpico quando la Lazio gioca in casa.

Lazio, altro attacco di Sarri alla società: le sue parole

Stasera la sfida fra Lazio e Sassuolo chiuderà la 28^ giornata di Serie A. Una partita che si giocherà in uno stadio Olimpico ancora semivuoto, a causa della diatriba aperta fra i tifosi biancocelesti e la proprietà.

Sulla questione interviene ancora una volta il tecnico Maurizio Sarri, che non le manda a dire. Parlando ai microfoni di DAZN prima della sfida, l’allenatore toscano ha dichiarato in merito: “Lo stadio semivuoto? È triste, deprimente e avvilente. Penso sia arrivato il momento di fare qualcosa da parte della società”.

Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato anche delle scelte di formazione, in particolare riguardo all’esordio di Motta in porta al posto dell’infortunato Provedel: “Più ci parli, più lo metti sotto pressione. E’ un ragazzo abbastanza tranquillo, abbiamo vissuto la cosa con totale normalità”.

Alle 20.45 il fischio d’inizio dell’ultima gara di giornata a Roma. Sarri sceglie Isaksen, Maldini e Zaccagni in attacco. Grosso sceglie Nzola con Berardi e Laurienté. Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Sassuolo, sfida che chiuderà la 28esima giornata del campionato di Serie A:

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri. A disposizione: Furlanetto, Giacomo, Pellegrini, Patric, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Provstgaard, Przyborek, Lazzari.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Walukiewicz, Volpato, MAtic, Romagna, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe