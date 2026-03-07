Lazio, Sarri nei guai: Provedel si opera alla spalla. Quante partite salta

Non solo la parte di campo, la Lazio deve fare i conti anche con i problemi d’infermeria. Ivan Provedel si opera alla spalla e Sarri perde il portiere titolare.

La Lazio scenderà in campo lunedì sera all’Olimpico contro il Sassuolo: non sarà della partita Ivan Provedel, che si è opererà per un infortunio alla spalla. Il calendario dei biancocelesti è molto fitto, tra la Coppa Italia e un rush finale di campionato da condurre nel migliore dei modi, nonostante una situazione di classifica molto precaria.

Il comunicato della Lazio

La nota stampa del club biancoceleste sulle condizioni dell’estremo difensore della Lazio: “Nel pomeriggio odierno, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Nella giornata di ieri, il calciatore Ivan Provedel, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa alla spalla riconducibile a un precedente trauma di gioco, è stato sottoposto ad esami strumentali di approfondimento. La risonanza magnetica, effettuata presso la clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo. Nei prossimi giorni l’atleta sarà sottoposto a intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla”.

I tempi di recupero

Nonostante non siano riportati i tempi di recupero all’interno del comunicato stampa della Lazio, Provedel resterà comunque fuori a lungo. Il suo rientro potrà essere stimato dopo l’operazione, ma sicuramente si parla di qualche mese di stop e non è escluso che la stagione possa terminare qui. Si tratta di una perdita rilevante per Sarri: il secondo portiere del club biancoceleste è Motta e il tecnico toscano dovrà dunque affidarsi a lui per questa parte delicata di stagione.

Il prossimo appuntamento della Lazio sarà lunedì sera contro il Sassuolo. E Motta sarà, con tutta probabilità, l’estremo difensore pronto a difendere i pali biancocelesti.