Napoli, clamoroso Lukaku: gli aggiornamenti. Ecco cosa sta accadendo

Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, dopo le polemiche e il caos degli ultimi giorni. Ecco cosa sta accadendo.

Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda Romelu Lukaku (qui il messaggio social dell’attaccante) dopo le polemiche e il caos degli ultimi giorni. Ecco cosa sta accadendo all’attaccante belga, che negli ultimi giorni era tornato in Patria lasciando perdere le proprie tracce. Adesso da capire come si comporterà il Napoli.

Napoli, caos Lukaku: cosa sta accadendo

Romelu Lukaku non è tornato a Castel Volturno. Il giocatore non è al Training Center, dove stamattina è prevista la ripresa della preparazione agli ordini di Antonio Conte, rientrato da Torino per la ripresa degli allenamenti. Oggi doppia seduta per la squadra azzurra ma Lukaku non c’è, a differenza di tutti gli altri giocatori, nazionali esclusi. Ora c’è attesa per capire quelle che saranno le conseguenze della sua decisione. Cosa farà il Napoli?

Il messaggio social dell’attaccante

Romelu Lukaku rompe il silenzio: l’attaccante del Napoli ha parlato dopo le ultime polemiche relative al suo mancato rientro in Campania.

Romelu Lukaku rompe il silenzio: l’attaccante del Napoli ha parlato dopo le ultime polemiche relative al suo mancato rientro in Campania. Ecco cosa ha detto il centravanti belga.

Questo il messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram: “Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, l’ho fatto controllare mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale — è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa.