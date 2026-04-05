Joao Mario e Rowe lanciano il Bologna, la Cremonese crolla. Espulsi Maleh e Ferguson

Il Bologna passa 2-1 allo Zini, inguaiando ancora di più la Cremonese. Un espulso per parte nell’acceso finale: rosso per Maleh e Ferguson.

Il Bologna vince 2-1 in casa della Cremonese, grazie alle reti siglate da Joao Mario e Rowe nel corso del primo tempo. Ininfluente ai fini del risultato il rigore siglato da Bonazzoli in pieno recupero. Finale acceso di gara: espulso Maleh fra i grigiorossi e Ferguson tra i felsinei.

Cremonese-Bologna 1-2, primo tempo

L’avvio è tutto di marca rossoblù. Dopo appena tre minuti, Joao Mario trova un gol spettacolare: su un cross proveniente dalla sinistra, si coordina e fa partire una conclusione al volo dalla destra che non lascia scampo ad Audero. La Cremonese fatica a entrare in partita e concede spazi importanti, soprattutto sulla fascia sinistra, dove Miranda agisce con grande libertà.

Proprio da una sua iniziativa nasce il raddoppio al 15’: incursione in area e assist perfetto per Rowe, che deve solo spingere in rete da pochi passi. Il Bologna continua a dominare e sfiora più volte il terzo gol, prima con Castro e poi con Moro, che colpisce la traversa su punizione.

Cremonese-Bologna 1-2, il secondo tempo

Nella ripresa, la squadra di Giampaolo prova a cambiare volto con tre sostituzioni, ma gli episodi non aiutano: Thorsby (entrato insieme a Bondo e Okereke), appena entrato, è costretto a uscire per infortunio dopo 7 minuti. Nonostante ciò, la Cremonese cresce gradualmente e crea le prime vere occasioni, trovando però sulla sua strada un attento Ravaglia, decisivo su Bonazzoli e Payero. Un rosso per parte: Maleh per fallo di reazione, Ferguson per doppio giallo.

Il gol che riapre la partita arriva solo al 91’, quando un errore difensivo del Bologna porta al rigore trasformato con freddezza da Bonazzoli. È però un lampo tardivo: dopo pochi minuti, il fischio finale sancisce la vittoria degli ospiti. Tre punti importanti per il Bologna, che guadagna posizioni in classifica, mentre la Cremonese resta invischiata nella lotta per non retrocedere.