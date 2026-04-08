Calafiori torna sul disastro Italia: “Giorni difficili”. Ecco cosa ha detto il difensore dell’Arsenal

Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal, è tornato a parlare del disastro Italia. Ecco cosa ha detto il difensore azzurro.

Una delusione che difficilmente passerà, un disastro che resterà nella storia del calcio, quello della Nazionale. Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal, è tornato a parlare del disastro Italia e della pesante sconfitta contro la Bosnia che ha estromesso gli azzurri dal Mondiale che si giocherà in estate.

Calafiori: “Giorni difficili”

Riccardo Calafiori ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dell’Arsenal contro lo Sporting Lisbona. Il difensore è tornato a parlare anche del flop Italia contro la Bosnia nei playoff per la qualificazione al Mondiale 2026: “Credo che sono stati giorni difficili come italiano, la delusione c’è e rimarrà un bel po’: preferisco giocare titolare sempre d’ora in poi, ho due trofei importanti per cui giocare e non voglio pensarci più”.

Le parole di Abete sul commissariamento

Il calcio italiano è ancora scosso dopo la mancata qualificazione della Nazionale di Gattuso alla Coppa del Mondo 2026. L’ex presidente della FIGC e attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete.

“Non mi pongo il problema di tornare, probabilmente avranno fatto il mio nome solo scorrendo la lista in ordine alfabetico”. Così l’ex presidente della FIGC e attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, ai microfoni di Sky Sport sulla possibilità di tornare alla guida della Federazione, incarico già ricoperto tra il 2007 e il 2014.

Abete: “Commissariamento FIGC? Non possibile”

Successivamente, Abete ha allargato il discorso alla situazione generale del calcio italiano: “Serve una riflessione strategica sul calcio in Italia a trecentosessanta gradi: non è solo questione dei risultati della nazionale. Ad ogni livello c’è un problema generale. La criticità si nota anche nel cammino in Champions League, con la sola Atalanta arrivata agli ottavi”. A suo avviso, la priorità deve essere chiara: “Focalizzarci sui contenuti piuttosto che sui personaggi”.

“Si chiede un progetto che abbia senso di recuperare un livello di competività venuto meno”, ha ribadito Abete, escludendo però scenari straordinari per la Federazione: “Circostanza non prevista e non possibile tecnicamente. Può avvenire solo in caso di gestione amministrativa impropria, non per questioni sportive”.

Abete su Conte: “Di primissimo livello”

Abete poi ha parlato della possibile scelta di Antonio Conte come commissario tecnico degli Azzurri, che proprio ieri ha dichiarato: “Se fossi il presidente della Figc mi prenderei in considerazione”. Interpellato sull’argomento, Abete ha risposto: “E’ un allenatore di primissimo livello, ma non devo dirlo io”.