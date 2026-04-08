Esclusiva SI Napoli sulla stellina bosniaca Alajbegovic: dettagli

Napoli pianifica il futuro e punta sui giovani talenti europei. Nel mirino c’è Kerim Alajbegovic, esterno offensivo classe 2007 già seguito da diversi club internazionali. Dopo il riscatto del Bayer Leverkusen, gli azzurri vogliono anticipare la concorrenza.

Il Napoli guarda avanti e prepara il futuro puntando sui giovani di talento. La strategia del club azzurro è chiara: investire su profili emergenti capaci di crescere in casa e diventare protagonisti nel medio periodo.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, in questa direzione si inserisce l’interesse del Napoli per Kerim Alajbegovic, esterno offensivo classe 2007 bosniaco che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione di diversi club europei.

Napoli sulle tracce di Alajbegovic da gennaio

Il nome del talento bosniaco non è nuovo nei radar del Napoli. Gli osservatori partenopei lo seguono dallo scorso gennaio, ma i primi apprezzamenti risalgono addirittura alla sua esperienza con il Red Bull Salzburg, dove il suo percorso di crescita ha convinto molti addetti ai lavori. Estroso, imprevedibile e dotato di grande tecnica, Alajbegovic ha confermato il proprio potenziale anche recentemente nei playoff mondiali contro l’Italia, esibendo personalità e qualità che hanno acceso definitivamente i riflettori su di lui.

Concorrenza e costo del cartellino

La concorrenza, però, è già molto forte. Diversi club di Premier League hanno manifestato interesse e il Bayer Leverkusen ha deciso di muoversi in anticipo, riscattando il giocatore nei giorni scorsi consapevole del valore crescente del cartellino. Le valutazioni iniziali oscillano già tra i 15 e i 20 milioni di euro più bonus, segnale evidente di quanto il mercato creda nelle sue prospettive.

Il Napoli, tuttavia, non sembra intenzionato a mollare la presa. Il club vuole sfruttare il vantaggio accumulato negli ultimi mesi grazie al lavoro di scouting e ai rapporti costruiti attorno al giocatore, con l’obiettivo di inserirsi nella corsa prima che il prezzo salga ulteriormente.

I numeri di Alajbegovic

Al di là di quanto fatto vedere con la Nazionale bosniaco, contro l’Italia ma anche contro il Galles in semifinale quando ha calciato senza esitazioni il rigore decisivo, Alajbegovic sta facendo una grande stagione. Attualmente è in forza al Salisburgo, come detto, ma è di proprietà del Bayer Leverkusen.

Finora, ha fatto benissimo in Austria. Ha segnato 11 reti e servito 3 assist, considerando le 37 gare giocate tra campionato e coppe.

Il riscatto di Alisson Santos

Parallelamente, secondo quanto riportato sempre da Alfredo Pedullà, la società non ha mai avuto dubbi sul riscatto di Alisson Santos, altro giovane considerato di grande prospettiva. L’idea è quella di affiancare più talenti emergenti per costruire un organico competitivo e sostenibile nel tempo.