‘Ndrangheta, maxi blitz 54 arresti: coinvolto anche Ferdico, ex capo ultrà dell’Inter

Marco Ferdico, ex capo ultrà dell’Inter, è coinvolto nell’operazione ‘Ndrangheta della Dda di Catanzaro che ha portato a 54 arresti. Ecco le accuse e cosa è accaduto questa mattina.

Marco Ferdico, ex capo ultrà dell’Inter, è stato stato coinvolto nell’operazione della Dda di Catanzaro. Ecco le accuse e cosa è accaduto questa mattina. Sono state eseguite 46 custodie cautelari in carcere e 8 obblighi di dimora con contestuale obbligo di presentazione. Ecco la ricostruzione e cosa è accaduto questa mattina.

‘Ndrangheta, Ferdico arrestato: la ricostruzione

C’è anche Marco Ferdico tra i 54 destinatari della ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catanzaro su richiesta della Dda. Tutto è accaduto nell’ambito della a maxi-operazione della Polizia di Stato coordinata dalla procura distrettuale di Catanzaro e condotta dalla I divisione del Servizio centrale operativo. Insieme a essa la squadra mobile di Vibo Valentia e dalla Sisco di Catanzaro. Hanno visto impegnati circa 350 uomini in 5 regioni. Arresti sono stati eseguiti nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo.

Sono state eseguite 46 custodie cautelari in carcere e 8 obblighi di dimora con contestuale obbligo di presentazione. L’operazione odierna è finalizzata in particolare al contrasto al traffico di droga da parte della ‘ndrangheta. In particolare alla piena operatività della consorteria di ‘ndrangheta nota come ‘Locale dell’Ariola’. Nel dettaglio, della ‘ndrina facente capo alle famiglie Emanuele e Idà di Gerocarne, nel Vibonese, attive nei Comuni del comprensorio delle Serre vibonesi.