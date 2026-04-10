Dopo le dimissioni, Gabriele Gravina lavora per restare protagonista verso UEFA Euro 2032: incontro riservato con Giovanni Malagò e possibile patto per la successione alla FIGC.

Gabriele Gravina si è dimesso meno di una settimana fa dalla presidenza della FIGC, ma continua a muovere i propri fili per restare sulla cresta dell’onda. Il presidente dimissionario della Federazione guarda al suo ruolo in vista del prossimo Europeo 2032, ospitato per metà in Italia.

Il dirigente lavora per rimanere nell’esecutivo dell’organizzazione dell’evento nei nostri confini. In particolare, vorrebbe mantenere un ruolo istituzionale in vista della manifestazione che si giocherà addirittura tra sei anni. Per farlo, Gravina avrebbe cominciato a lavorare sull’appoggio a uno dei candidati alla sua successione. Insomma, sta tessendo la sua ragnatela per rimanere in auge.

Gravina incontra Malagò

Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, si sarebbe tenuto un incontro riservato tra Giovanni Malagò e Gabriele Gravina. L’incontro sarebbe destinato a influenzare gli equilibri delle elezioni della FIGC del prossimo 22 giugno e quindi del calcio italiano.

Al centro del confronto ci sarebbe stato uno scambio di sostegno reciproco: Gravina avrebbe garantito il proprio appoggio alla possibile candidatura di Malagò alla guida della FIGC, mentre l’ex presidente del CONI si sarebbe impegnato a sostenere Gravina nella prospettiva di mantenere un ruolo istituzionale di primo piano in vista degli Europei del 2032.

Malagò favorito?

L’episodio, se confermato, delineerebbe un’intesa strategica volta a consolidare la posizione di Malagò come candidato favorito alla guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio. L’ex guida del CONI peraltro dovrebbe ottenere il sostegno della Lega Serie A nella giornata di domani.

Grazie a questi endorsement, il dirigente sportivo romano sarà il favorito alla guida della FIGC?