Union Berlino, svolta storica: affidata la panchina a Marie-Louise Eta

Svolta nel calcio professionistico tedesco. L’Union Berlino, dopo la sconfitta 3-1 contro l’Heindenheim ha scelto di affidare la guida tecnica a Marie-Louise Eta. La prima donna ad allenare in Bundesliga.

La squadra professionistica maschile dell’Union Berlino, affronterà la fase finale della stagione e la lotta per la permanenza in categoria sotto la guida di Marie-Louise Eta, attuale allenatrice della U19-Junioren e futura allenatrice capo della squadra professionistica femminile. Eta assume l’incarico con effetto immediato: “Sono felice che il club mi abbia affidato questo impegnativo compito. Una forza dell’Union è sempre stata e rimane quella di unire tutte le energie in situazioni come questa. E naturalmente sono convinta che con la squadra riusciremo a conquistare i punti decisivi“. Le parole di Eta.

La scelta

L’Union Berlino entra nella storia del calcio tedesco nominando Marie-Louise Eta come prima allenatrice a guidare una squadra maschile in Bundesliga, nel tentativo di centrare la salvezza. La 34enne subentra a Steffen Baumgart, esonerato insieme ai suoi assistenti Danilo de Souza e Kevin McKenna dopo la sconfitta per 3-1 sul campo dell’Heidenheim, ultimo in classifica.

L’annuncio è arrivato poco prima della mezzanotte. Eta, finora alla guida della formazione maschile Under 19, era già stata designata a inizio mese come futura allenatrice della squadra femminile del club a partire dalla prossima stagione. Ora avrà cinque partite a disposizione per mantenere l’Union in Bundesliga. Eta aveva già segnato un primato nel 2023 diventando la prima donna viceallenatrice in Bundesliga e nei principali cinque campionati europei. Nel 2024 aveva inoltre sostituito temporaneamente l’allenatore Nenad Bjelica nelle attività con i media durante un periodo di squalifica.

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Il comunicato

“È un piacere che Marie-Louise Eta abbia accettato questo incarico ad interim prima di assumere il ruolo previsto in estate alla guida della prima squadra femminile“, ha dichiarato il direttore sportivo Horst Heldt. Baumgart, ex giocatore dell’Union, era stato nominato durante la pausa invernale della stagione 2024-25, ma i risultati recenti hanno spinto il club a un cambio drastico. “Il girone di ritorno è stato completamente deludente e la classifica non deve trarre in inganno: la nostra situazione resta precaria e abbiamo bisogno urgente di punti per restare in categoria“, ha spiegato Heldt.