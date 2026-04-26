Reti bianche tra Fiorentina e Sassuolo: viola a un passo dalla salvezza

Fiorentina e Sassuolo non si fanno male: finisce a reti bianche il lunch match della 34ª giornata di Serie A. Un pari che avvicina la viola alla salvezza.
Nove punti da gestire a 4 giornate dalla fine sulla zona bollente della classifica. La Fiorentina pareggia contro il Sassuolo ed è un risultato che fa comodo alla squadra di Vanoli in vista della volata conclusiva del campionato. I neroverdi, invece, salgono a 46 punti e restano al 10º posto.
Il racconto del match
Nel primo tempo è soprattutto la Fiorentina a fare la partita: la formazione di Vanoli si fa vedere pericolosamente al 21’ con un colpo di tacco delizioso di Gudmundsson a deviare in porta il cross teso di Dodo, trovando però una super respinta di Turati. A inizio ripresa ancora viola in proiezione offensiva: Dodo serve troppo in ritardo Gudmundsson e sfuma così un’ottima chance.
Sassuolo pericolosissimo all’ora di gioco: Pinamonti elude la marcatura di Balbo e devìa in porta il cross al bacio di Laurienté, il palo nega la gioia ai neroverdi. Fagioli al minuto 82 conclude alto sopra la traversa dopo una bella progressione palla al piede. E’ l’ultima occasione per la formazione di casa. Finisce qui: un punto a testa e viola vicini alla salvezza.