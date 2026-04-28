Serie A, come cambia la classifica: caos in zona Champions!

Cambia ancora la classifica dopo la 34esima giornata di Serie A. Ecco la classifica aggiornata dopo l’ultimo posticipo tra Lazio e Udinese.

Cambia ancora la classifica dopo la 34esima giornata di Serie A. Ecco la classifica aggiornata in attesa delle gare del fine settimana. L’Inter sempre più vicina allo scudetto, la Juve al quarto posto ma Roma e Como sono a -3. Ecco la classifica aggiornata.

1. Inter 79

2. Napoli 69

3. Milan 67

4. Juventus 64

5. Como 61

6. Roma 61

7. Atalanta 55

8. Lazio 48

9. Bologna 48

10. Sassuolo 46

11. Udinese 44

12. Parma 42

13. Torino 41

14. Genoa 39

15. Fiorentina 37

16. Cagliari 36

17. Lecce 29

18. Cremonese 28

19. Hellas Verona 19

20. Pisa 18

Allo stadio Olimpico Lazio e Udinese pareggiano 3-3, con ben 4 gol – due per parte – segnati dall’80’ in poi.

Il match tra Lazio e Udinese allo Stadio Olimpico si è concluso con un incredibile pareggio per 3-3, con mille emozioni e ben 4 gol realizzati dall’80’ in poi. Una sfida che si è divisa in due fasi distinte: un primo tempo dominato dai friulani e una ripresa caratterizzata dalla reazione biancoceleste, prima di un finale totalmente fuori controllo fra due squadre che ormai non hanno più molto da chiedere al campionato e che si sono divertite.

Lazio-Udinese 3-3, la partita