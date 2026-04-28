Serie A, come cambia la classifica: caos in zona Champions!

Cambia ancora la classifica dopo la 34esima giornata di Serie A. Ecco la classifica aggiornata dopo l’ultimo posticipo tra Lazio e Udinese.
Cambia ancora la classifica dopo la 34esima giornata di Serie A. Ecco la classifica aggiornata in attesa delle gare del fine settimana. L’Inter sempre più vicina allo scudetto, la Juve al quarto posto ma Roma e Como sono a -3. Ecco la classifica aggiornata.
Serie A, la classifica aggiornata
1. Inter 79
2. Napoli 69
3. Milan 67
4. Juventus 64
5. Como 61
6. Roma 61
7. Atalanta 55
8. Lazio 48
9. Bologna 48
10. Sassuolo 46
11. Udinese 44
12. Parma 42
13. Torino 41
14. Genoa 39
15. Fiorentina 37
16. Cagliari 36
17. Lecce 29
18. Cremonese 28
19. Hellas Verona 19
20. Pisa 18
Serie A, la cronaca di Lazio-Udinese
Allo stadio Olimpico Lazio e Udinese pareggiano 3-3, con ben 4 gol – due per parte – segnati dall’80’ in poi.
Il match tra Lazio e Udinese allo Stadio Olimpico si è concluso con un incredibile pareggio per 3-3, con mille emozioni e ben 4 gol realizzati dall’80’ in poi. Una sfida che si è divisa in due fasi distinte: un primo tempo dominato dai friulani e una ripresa caratterizzata dalla reazione biancoceleste, prima di un finale totalmente fuori controllo fra due squadre che ormai non hanno più molto da chiedere al campionato e che si sono divertite.
Lazio-Udinese 3-3, la partita
L’Udinese è partita forte, sbloccando il risultato al diciannovesimo grazie a una potente conclusione di Ehizibue che ha trafitto Motta. Nella seconda frazione di gioco, la squadra di Sarri ha cambiato marcia, trovando il pareggio con Pellegrini e il momentaneo vantaggio con Pedro.
Tuttavia, le emozioni più forti sono arrivate nei minuti conclusivi. Gli ospiti hanno ribaltato nuovamente la situazione con una doppietta di Atta fra l’80’ ed il 93′, portandosi sul 3-2 in pieno recupero. Quando la sconfitta sembrava certa per i padroni di casa, Maldini ha siglato il definitivo pareggio al novantaseiesimo, chiudendo una gara folle che ha visto le due formazioni dividersi equamente i punti.
Udinese, Runjaic: “Da Sarri per una sigaretta”
L’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro la Lazio scherzando così sulle emozioni vissute:
“Sono andato da Sarri dopo la partita per chiedere una sigaretta, avrei voluto fumarne una pure io dopo questa partita. È stata una bella gara. L’assenza di Davis chiaramente pesa perchè per noi è un calciatore importante e unico per caratteristiche, ma avevo a disposizione altri calciatori interessanti come Bayo, Buksa e Gueye. A quest’ultimo faccio i complimenti per la gara, non ha fallito la prova. Buksa non si è allenato molto e quindi ho fatto altre scelte”.