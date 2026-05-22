Saudi Pro League, l’Al Nassr è campione – VIDEO

L’Al Nassr si è laureato dopo 7 anni campione d’Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo e compagni hanno vinto la Saudi Pro League con 86 punti. Ecco le immagini della festa.

Una serata magica, quella di ieri, in casa Al Nassr e Cristiano Ronaldo. Il Club Globale ha centrato il suo decimo titolo nazionale battendo 4-1 il Damac, così retrocesso. Chiude al secondo posto l’Al Hilal. Riviviamo quanto successo nel match e il post gara. Dalla doppietta di CR7 fino alle emozioni post gara sue e di tutta la squadra. Una notte da rivivere e ricordare quella dei Cavalieri del Najd. Per Cristiano Ronaldo sono arrivate anche le reti 972 e 973 in carriera, alla vigilia di un Mondiale che vuole provare a vincere per la prima volta.

Le immagini della serata, Al Nassr campione

La doppietta di Cristiano Ronaldo. Una punizione e una conclusione ravvicinata letale, CR7 fa 973 in carriera:

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La commozione di CR7 all’uscita dal campo e al fischio finale:

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L’Al Nassr alza il suo decimo trofeo:

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Cristiano Ronaldo festeggia con i tamburi: