Esclusiva SI – Nesta sempre più vicino all’Avellino

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, Alessandro Nesta è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore dell’Avellino.

L’ultima stagione ha visto l’avvicendarsi di Biancolino e Ballardini sulla panchina dell’Avellino. Al termine della stagione, Ballardini ha però comunicato di voler lasciare il club per provare a tornare ad allenare in Serie A. Al suo posto il favorito n.1 a sostituirlo, secondo quanto rivelato nelle ultime ore in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà sarebbe Alessandro Nesta. L’Avellino ha chiuso la scorsa stagione all’ottavo posto, uscendo già al primo turno playoff contro il Catanzaro, sconfitta per 3-0. Per Nesta quindi l’obiettivo sarà quello di provare quantomeno a confermare l’ultimo piazzamento.

Avellino, la news del nostro Alfredo Pedullà

Così oggi il nostro Alfredo Pedullà: “L’Avellino deciderà in pochi giorni il nuovo allenatore. Ha incontrato D’Angelo, come raccontato, incassando il gradimento dell’allenatore ex Spezia che piace anche al Modena. Il club irpino deve sciogliere ogni riserva, in lista – come raccontato – c’è Mignani un po’ più defilato, ma la novità è che nelle ultime 48 ore c’è stata una video conferenza con Alessandro Nesta, profilo che va tenuto in considerazione. Nesta ha già una discreta esperienza in B (Perugia, Frosinone, Reggiana), ha dato la sua totale disponibilità e ora tocca all’Avellino tirare le somme“.

Esclusiva: #Nesta, altri passi verso l’Avellino. In queste ore è la prima scelta https://t.co/dqOUimnC8t — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 23, 2026

Le ultime ore hanno visto ulteriori sviluppi con Nesta ora sempre più vicino a tornare in panchina dopo la deludente parentesi con il Monza nella stagione 2024/25.