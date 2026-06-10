In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi mercoledì 10 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti live

7.00 La Lazio su Santiago Gimenez? Le ultime di Pedullà: “La Lazio cerca un centravanti e sta facendo qualche tentativo. Su Santiago Gimenez possiamo confermare che il profilo piace, ma non è stato possibile stabilire un contatto con il Milan alle prese con una confusione senza precedenti. Bisognerebbe poi chiarire molte cose, la disponibilità dell’attaccante, l’apertura del Milan al prestito. Insomma, siamo in una fase embrionale e non semplice. Nelle ultime ore la Lazio si è informata su Jhon Duran, colombiana classe 2003, che tornerà all’Al-Nassr dal prestito con lo Zenit. Ci sarebbe apertura per un nuovo prestito (e le concorrenti non mancano), alla Lazio le caratteristiche piacciono, ma l’ingaggio in doppia cifra non aiuta nel senso che ci vorrebbe una grande partecipazione del suo attuale club. Per ora, siamo nel campo delle perlustrazioni”.

5.00 Pedullà: “Il Bournemouth non si è ancora rassegnato a perdere Mandas, ma non vuole sborsare quanto chiede la Lazio dopo la mancata qualificazione europea. Nello stesso tempo la Lazio sta pensando seriamente di affidare a Mandas la titolarità con Motta al suo fianco, ma prima deve trovare tutti gli accordi con l’Inter per Provedel. Nelle ultime ore il Bournemouth, che evidentemente crede in Mandas, ha proposto uno scambio con Alex Jimenez, l’ex Milan finito al centro della cronaca per vicende extracalcistiche. La Lazio ha memorizzato, rifletterà, ma per il momento non ha dato una risposta”.