Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi giovedì 19 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Tutti gli aggiornamenti di calciomercato

8.45 Juventus, ritorno di fiamma per Nicolò Zaniolo? Ne parla Tuttosport, secondo cui i bianconeri potrebbero sondare il terreno per il classe ’99.

8.05 Intanto il Corriere dello Sport indica tre nomi per la dirigenza rossonera: Devin Ozek, reduce dai fasti del Bayer Leverkusen e dalle difficoltà al Fenerbahce. Sebastian Kehl, ex Borussia Dortmund. Antero Henrique, ex dirigente del PSG.

8.00 In casa Milan c’è da definire il futuro di Rafa Leao: il Mondiale non sta aiutando, i rossoneri potrebbero cederlo per fare cassa e mercato.

7.30 Marco Palestra sempre più vicino all’Inter: previsto un nuovo colloquio tra le parti che potrebbe portare alla fumata bianca.

7.00 Longari sull’Inter nel suo editoriale su Sportitalia (LEGGILO QUI): “Magari costruendosi nel frattempo, con le cessioni di chi non farà parte del progetto, quelle risorse necessarie per regalare a Cristian Chivu, fresco di rinnovo, la squadra che ha costruito sulla carta nelle riunioni fiume con il management interista: da Solet a Curtis Jones, tanto per entrare nel concreto”.

Juve su Castro, le ultime di Pedullà

6.30 La notizia delle ultime ore, riportata da Alfredo Pedullà, è l’interesse della Juventus per Santiago Castro: “Lo scorso 9 gennaio vi avevamo parlato di Santiago Castro, aggiungendo che si trattava di un profilo molto apprezzato da Luciano Spalletti e che la Juve lo avrebbe fatto seguire per il futuro. In questi giorni si sta parlando ancora di Castro in proiezione Juve. Considerato anche tra i bianconeri e il Bologna ci sono dialoghi in corso relativi ad altri calciatori (per esempio Miretti che piace anche alla Fiorentina). Di sicuro l’attaccante classe 2004 ha caratteristiche che piacciono. La valutazione è di oltre 40 milioni più bonus. Ci sono altri club che hanno sondato. Per il momento lo teniamo come un profilo attenzionato, esattamente come Kolo Muani. Ieri sera abbiamo ricordato che l’attaccante francese di proprietà del Paris Saint-Germain resta uno dei profili maggiormente graditi da Spalletti. E i dialoghi con il suo entourage stanno proseguendo”.