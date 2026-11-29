Dopo il ko contro l’Udinese per 1-0 ha parlato ai microfoni di DAZN, Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina.

Così l’allenatore viola: “Dopo il gol abbiamo reagito. In questo momento abbiamo la testa che non fa andare le gambe. Non ci aspettavamo questa classifica. Rispetto a Monza c’è stata una reazione. Dobbiamo trovare delle soluzioni. Il primo responsabile sono io. ho tolto Pellegrino perché non riuscivamo a mettere troppi cross. Atta in mezzo alle linee ci ha permesso di creare qualcosa in quella zona con Goncalves largo che veniva dentro. Dobbiamo fare tutto qualcosa in più. Io in primis”.

Fiorentina, le parole di Vanoli

Vanoli conclude così: “Ci aspettavamo tutti una classifica diversa. Prendere troppi gol ci condiziona cerchiamo un equlibrio che ci ha bloccato le gambe. De Gea? Ha avuto un problema al polpaccio. Lo valuteremo nei prossimi giorni. Sento grande responsabilità perché la mia società è la nostra gente non si merita questo. Ora dobbiamo mettere l’elmetto e arrivare velocemente ai 40 punti. Bisogna capire che a volte si può fare punti in modo diverso. Dobbiamo solo stare tranquilli“.