Dopo il pareggio 0-0 contro il Napoli, ha parlato in conferenza stampa Roberto D’Aversa, allenatore del Sassuolo. Con lui Idzes.

Le parole del difensore: “Tutto importante per noi: il punto, non aver preso gol, la prestazione. Il percorso è lungo però questo pari ci dà tanta soddisfazione. Con D’Aversa è stato subito chiara una cosa: non prendere gol, avere la cattiveria di non subire reti. Ce lo ha detto immediatamente, appena è arrivato. Lavorando sulla linea difensiva, sui dettagli. Giocare a quattro dietro poi ci aiuta. Ora testa alle prossime tre gara con Venezia, Lecce e Parma che sono fondamentali“.

Sassuolo, le parole di D’Aversa

Così Roberto D’Aversa: “Difficilmente ho fatto i complimenti ai miei calciatori dopo uno 0-0, ma oggi è diverso. Il Sassuolo ha giocato da squadra, non ha preso gol, ed è la testimonianza del fatto che ci vuole la determinazione giusta. Loro sono bravi anche in settimana perché si allenano sempre alla grande. Oggi era una partita fondamentale, di quelle 4-5 che ci sono in un campionato, e questa partita fondamentale l’abbiamo pareggiata. Mercato di gennaio? Io devo cercare di recuperare gli infortunati. Per esempio a Torino da subentrante avevo un solo infortunato, qui invece è diverso purtroppo.

Alcuni ne abbiamo persi in nazionale come Bakola. Al completo è diverso. Migliorare l’aspetto difensivo significa poi poter vincere le partite, perché le qualità le abbiamo. Con tutti al top della condizione potremmo toglierci da questa situazione, serve lavorare tanto. Giovedì in Coppa Italia posso far ruotare anche chi magari ha avuto meno spazio e per far crescere di condizione tutti gli altri“.