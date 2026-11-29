Serie A, la Fiorentina crolla a Udine: pari tra Sassuolo e Napoli

Cade 1-0 la Fiorentina a Udine contro l’Udinese a decidere la gara è Lovric. Pareggio senza gol e con poche emozioni per il Napoli a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Continua la crisi della Fiorentina che perde 1-0 contro l’Udinese e dopo il ko contro il Monza non segna per la seconda gara consecutiva. Il gol di Sandi Lovric dopo 8 minuti decide il match. 3 super parate di De Gea evitano il 2-0. Con lo spagnolo che deve poi lasciare il campo per un problema al polpaccio. Nella ripresa annullato il 2-0 per un fuorigioco di Kabasele. Palo di Goncalves allo scadere. Finisce poi 0-0 tra Sassuolo e Napoli. Negato un rigore per fallo di mano di Caleta-Car, proteste azzurre.

Udinese-Fiorentina 1-0

8 minuti e l’Udinese passa in vantaggio. Zaniolo imbuca per Lovric che calcia, conclusione deviata da Dragusin che sbatte sulla traversa ed entra alle spalle di De Gea. 1-0. Al 28′ ci prova Pellegrino dalla distanza, la sua conclusione finisce a lato di poco. Al 36′ primo miracolo di giornata da parte di De Gea che dice di no ad Ekkelenkamp. 2 minuti e il portiere si supera anche sull’ex Zaniolo. Al 40′ ancora Udinese vicina al gol. Palo di Abankwah. 5 minuti e ancora bianconeri ad un passo dal 2-0. Paratissima di De Gea su Karlstrom. Infortunio per il portiere, che esce per un problema al polpaccio. Dentro Christensen. Nella ripresa l’Udinese troverebbe il 2-0 , su una conclusione di Solet. Rete annullata per fuorigioco di Kabasele. Nel recupero la Fiorentina colpisce poi il palo con Pedro Goncalves, tiro deviato da Okoye.

Sassuolo-Napoli 0-0

Primo tempo senza emozioni. La gara si scalda nella ripresa. Napoli pericoloso al 55′. Muric salva su Rrahamni solo in area di rigore. Napoli che sfiora il gol al 90′. Lang salta Idzes poi è Muric a salvare e a mettere in corner. Sugli sviluppi il Napoli protesta per un tocco di mano di Caleta-Car, Guida richiamato dal VAR lo reputa non punibile. Al 96′ il Sassuolo sfiora il gol vittoria ma Bakola calcia male. Finisce 0-0. Prima porta inviolata per i neroverdi.