Al termine della gara pareggiata 0-0 contro il Sassuolo a Reggio Emilia, l’allenatore del Napoli Max Allegri ha parlato in conferenza stampa.

Così invece Beukema: “L’approccio alla partita è stato fatto bene, la squadra è stata solida. Ci dispiace non aver vinto, le chance ci sono state per noi specie nella ripresa. Ci è mancato il gol, l’ultimo pezzo di questa partita. Il mister ci aveva detto che sarebbe stata una gara importante per noi. Peccato, però ce l’abbiamo messa tutta. Forse è mancata l’ultima scelta in avanti, l’ultimo passaggio. Consideriamo anche che Muric per loro è stato bravo. Una cosa positiva è aver portato a casa il secondo clean sheet di fila dopo quello col Torino. La solidità per noi è la base“.

Napoli, le parole di Allegri

Così Allegri: “Il Sassuolo ha fatto un’ottima partita e non era facile per noi. Nel primo tempo era complicato trovare gli spazi, Berardi e Lauriente raddoppiavano. Nella ripresa sono un po calati e abbiamo avuto qualche chance in più. Inutile dire la percentuale che abbiamo per arrivare in zona Champions. Purtroppo non abbiamo fatto due vittorie di fila e ci serve un filotto di successi per ridurre lo svantaggio. Chiaramente serve capire una cosa: quelle che sono le gare da vincere e quelle che sono le partite da giocare“.