Melissa Satta, cuore rossonero? Gli scatti mandano i tifosi in visibilio. La trentasettenne showgirl e modella è da sempre un’accesa supporter del Milan

E’ nata negli Stati Uniti trentasette anni fa, ma è italianissima al cento per cento. Melissa Satta è senza alcun dubbio una delle figure femminili dello showbiz più amate e seguite dalle riviste di cronaca rosa e dai principali siti di gossip. Anche lei, come la sua collega più “anziana”, Elisabetta Canalis, si è affermata interpretando il ruolo della Velina all’interno del programma satirico “Striscia la notizia“. Poi, una lunga carriera di modella e di testimonial di alcuni tra i marchi di abbigliamento e prodotti di bellezza tra i più prestigiosi al mondo.

Ma a differenza di Elisabetta Canalis e di altre showgirl diventate popolari proprio grazie al programma ideato da Antonio Ricci, la Satta nutre una sincera e profonda passione per lo sport, con un’attenzione particolare sul calcio. Non è raro vederla assistere dalla tribuna centrale dello stadio Meazza alle partite casalinghe del Milan o soffrire sugli spalti del Mediolanum Forum, sede dei match dell’Olimpia Milano di pallacanestro.

La bella Melissa Satta ha avuto anche modo di veicolare questa passione prendendo parte a programmi calcistici, arrivando addirittura a condurre una trasmissione tutta per sè, GoalDeejay, in onda sui canali Sky ogni sabato e che sta riscuotendo consensi sia di pubblico che di critica. Nel corso del programma, la Satta presenta quelli che sono stati votati dal pubblico e dalla stampa come i gol più belli della settimana.

Melissa Satta cuore rossonero: lo shooting a casa Milan fa impazzire i tifosi

Ma la passione sportiva della bellissima showgirl ha un nome e una maglia rossonera. Non è un mistero infatti che la modella di origini sarde sia un’accesa tifosa del Milan che segue appena può e per le cui sorti trepida in tribuna o davanti alla televisione. Melissa poi non è solo una semplice sostenitrice dei campioni d’Italia in carica, ma si è guadagnata il ruolo di musa e modella dello sponsor tecnico rossonero, la Puma. La nota azienda di abbigliamento sportivo produce le maglie da gioco della squadra di Stefano Pioli e a presentare in anteprima le nuove è stata chiamata proprio la Satta.

Qualche ora fa, all’interno di Casa Milan, è andata in onda la kermesse per la presentazione ufficiale della quarta maglia della prossima stagione, realizzata in collaborazione tra il club meneghino e la Puma. Tra i protagonisti dello shooting anche Melissa Satta. Anzi, si può affermare tranquillamente come fosse proprio lei la protagonista assoluta.