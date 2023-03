ATP Tennis Trevisan fallisce il colpo, Sinner scopre il suo avversario: le ultime

Prosegue il cammino di Jannik Sinner nel Master 1000 di Miami, mentre si interrompe la corsa della Trevisan. Tutte le ultime news

Il tennista di San Candido si è qualificato per i Quarti di Finale dopo aver battuto agilmente Rublev. Martina Trevisan ha fallito invece il grande obiettivo di strappare un posto in Semifinale.

Il torneo di Miami, in corso di svolgimento in questi giorni, ha una duplice faccia per i colori italiani. Da un lato c’è la delusione della nostra Martina Trevisan, ultima portacolori femminile ancora in tabellone, che ha cullato il sogno di poter raggiungere la Semifinale (per la prima volta in carriera). In realtà la 29enne fiorentina si dovrà accontentare comunque di aver toccato il livello dei Quarti, suo best in un WAT 1000.

La Trevisan è stata spazzata via dalla kazaka Elena Rybakina, in un’ora e nove minuti, con il punteggio schiacciante di 6-3 6-0. Questo risultato le consentirà comunque di salire da lunedì prossimo al numero 20 della classifica WTA, toccando l’apice in carriera. Dopo questa parentesi sul cemento americano, ora nel suo calendario c’è la terra rossa. In realtà prima ci sarà una parentesi a Charleston su terra verde, dal 3 al 9 aprile.

Poi spazio alla Billie Jean King Cup contro la Slovacchia (14-16 aprile a Bratislava) e via con Stoccarda, Madrid e Roma, nel tentativo di difendere i punti conquistati la scorsa stagione (1.060 per l’esattezza).

Sinner e Trevisan, destino opposto a Miami: avanza solo l’altoatesino

Dall’altra faccia delle medaglia c’è un sorridente Jannik Sinner, che non ha faticato minimamente per avere la meglio del numero 7 del ranking, Andrey Rublev. Partita di una solidità spaventosa per il tennista di San Candido che ha lasciato le briciole al suo avversario, imponendosi con il punteggio di 6-2; 6-4, in poco più di un’ora e dieci di gioco.

L’altoatesino ha mostrato progressi fenomenali sia al servizio che nel gioco di volo, gestendo il match in lungo e in largo e non dando scampo al russo. Il ritmo tenuto nel palleggio, con una velocità di palla inimitabile, hanno permesso al numero 10 del seeding di annientare l’avversario. Vedendo la partita non c’era minimamente la sensazione che Rublev fosse tre posizioni più in alto nella classifica ATP, tutt’altro.

Miami porta bene a Jannik che per il terzo anno consecutivo centra almeno i Quarti di Finale. Proprio in Florida, nel 2021, arrivò la prima Finale in carriera in un Master 1000, persa contro l’amico-rivale Hubert Hurkacz.

Jannik se la vedrà con Ruusuvuori: i dettagli del match dei Quarti di Finale di Miami

L’avversario nei Quarti di Finale di Miami per Sinner sarà Emil Ruusuvori (n.54 del mondo), classe ’99. Il finlandese si è aggiudicato in rimonta la sfida con l’olandese Botic van de Zandschulp, con il punteggio di 4-6 6-4 7-5, in 2 ore e 46 minuti di gioco.

Ruusuvuori è una tappa fissa per Sinner a Miami, visto che i due si sono incontrati già in un paio di occasioni sul cemento outdoor della Florida. Nel 2021 non ci fu storia, con il nostro portacolori che si impose per 6-3 6-2. L’anno scorso invece ci fu più battaglia, con un soffertissimo 6-4 3-6 7-6 (8), e tre match point annullati.

Servirà insomma il miglior Sinner per raggiungere di nuovo la Semifinale, come fatto la scorsa settimana a Indian Wells. Lì ad attenderlo potrebbe esserci di nuovo Alcaraz, che si è sbarazzato facilmente dell’americano Tommy Paul, con lo score di 6-4 6-4.

Prima di pensare alla super sfida con lo spagnolo, però, c’è da battere Ruusuvuori. La diretta del match ci sarà a partire dalle 21 (orario italiano) di mercoledì 29 marzo, tutto in onda sul canale Sky Sport Tennis.