Spalletti-Napoli, è finita: al suo posto una rivelazione di Serie A

Spalletti-Napoli, la situazione: al suo posto una rivelazione di Serie A. Il tecnico di Certaldo sembra destinato a sorpresa a lasciare gli azzurri

La conquista del terzo scudetto della storia del Napoli è sempre più vicina. E’ ormai un lungo conto alla rovescia in via di esaurimento e che da qui a poche settimane decreterà il trionfo della squadra azzurra, autentica padrona di questo campionato fin dalla prima giornata. Ma la gioia irrefrenabile dei tifosi azzurri e l’atmosfera festosa di una città che attendeva questo momento da trentatre anni potrebbe parzialmente guastarsi per quello che potrebbe accadere a giugno. L’artefice principale di questa impresa, Luciano Spalletti, sembra allontanarsi sempre di più dal capoluogo campano.

E’ paradossale, ma proprio la conquista di un traguardo così importante sarebbe il motivo principale di un addio che con il passare dei giorni sta prendendo clamorosamente forma. Questa strepitosa stagione alla guida del Napoli ha riacceso alla grande l’interesse nei confronti dell’allenatore di Certaldo di qualche grande club estero. E non sarebbe una novità, visto che Spalletti già in passato è stato oggetto del desiderio di società di primissima fascia.

E non è un mistero che esista da tempo una sorta di attrazione reciproca tra Spalletti e il Chelsea: prima sotto la gestione di Roman Abramovich, ora anche con la nuova proprietà americana che lo sta osservando con molta attenzione dall’inizio dell’anno. E i Blues dopo l’esonero di Graham Potter sono in cerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione, una figura di grande livello per ripartire con un nuovo ciclo.

Spalletti-Napoli, è finita: al suo posto un tecnico rivelazione di Serie A

E se davvero il lungo corteggiamento questa volta andasse in porto, come reagirebbe il Napoli? Secondo quanto dichiarato da Daniele Adani nel corso di un collegamento in diretta con la BoboTV, il presidente De Laurentiis non si farebbe trovare impreparato. Anzi, il numero uno del club azzurro avrebbe già pronta un’alternativa di alto profilo.

Il tecnico individuato dal patron del Napoli sarebbe l’attuale allenatore della Fiorentina, quel Vincenzo Italiano del quale De Laurentiis sta apprezzando il lavoro svolto in questi due anni. E in effetti l’ex centrocampista appare come uno dei tecnici maggiormente in crescita: in primis la salvezza conquistata sulla panchina dello Spezia, ora un percorso di grande crescita su quella viola.

Non è un caso che al secondo anno a Firenze con Italiano alla guida Bonaventura e compagni siano a un passo dalle semifinali di Conference League e dalla finale di Coppa Italia: obiettivi importanti per una società che da tempo non coltivava ambizioni di tale spessore. Secondo Adani, De Laurentiis considera Italiano già pronto per una piazza come Napoli.