Marc Marquez in Ducati: ecco a chi ‘toglie’ la moto

Sembra sempre più concreta la possibilità che Marc Marquez lasci la Honda a fine stagione per trasferirsi nella scuderia di Borgo Panigale

Tutti gli appassionati di MotoGP e di sport in genere hanno ancora negli occhi l’immagine agghiacciante della KTM di Brad Binder schiacciare la gamba di Francesco Bagnaia, caduto sull’asfalto dopo un solo giro del Gran Premio di Catalunya a causa di un incidente le cui dinamiche sono ancora da chiarire.

Per fortuna il campione del mondo in carica, con grande sollievo di tutto l’ambiente, è uscito quasi illeso da un evento che poteva tramutarsi in tragedia. Ed è così che i maggiori temi di discussione nel mondo delle due ruote tornano ad essere i soliti: analisi delle prossime gare con relativi pronostici e soprattutto il mercato piloti.

E in tal senso il nome più altisonante e blasonato che da tempo occupa ampio spazio su riviste e portali che si occupano di MotoGP è quello di Marc Marquez. Il trentenne di Cervera, per ben sei volte campione del mondo della classe regina, è legato alla Honda da un contratto che andrà a scadenza nel 2024.

Quello tra il fuoriclasse spagnolo e il team giapponese è un rapporto che va oltre dei pezzi di carta firmati dalle due parti. Marquez e la Honda sono legati da una profonda stima reciproca e da un’intesa che dura ormai da un decennio abbondante. Ciononostante l’addio del pilota spagnolo alla scuderia nipponica non è mai stato così vicino.

Marquez alla Ducati, l’accordo è vicino: cosa manca per brindare all’intesa

I vertici della Honda non hanno intenzione di trattenere per forza un campione che vuole tornare a competere quanto prima per il mondiale piloti. È un’esigenza legittima quella di Marquez che il team giapponese non è in grado di soddisfare nel breve periodo. Chi al contrario ha le carte in regola per consegnare a Marquez una moto da titolo è la Ducati Desmosedici.

Dopo aver a lungo tentennato sulla possibilità di ingaggiare Marquez, sembra che i vertici di Borgo Panigale abbiano rotto gli indugi e secondo quanto riportato da elgoldigital.com, a Marquez sarà assegnata una moto del team Gresini Racing.

Il trentenne fuoriclasse di Cervera dovrebbe prendere il posto di Fabio Di Giannantonio e affiancare così il fratello Alex in Ducati. Nelle prossime settimane tutto sarà più chiaro, ma nel frattempo le voci di un imminente accordo Ducati-Marquez si fanno sempre più insistenti.