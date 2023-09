Ferrari, svolta Leclerc-Sainz: ecco chi rinnova

La Ferrari è alle prese con la scelta dei piloti in vista delle prossime stagioni. I grandi risultati ottenuti da Carlos Sainz cambiano tutto

E adesso, cosa farà la Ferrari? Quali saranno le decisioni del management in vista delle prossime stagioni? Questi due quesiti aleggiano dalle parti di Maranello e non solo in seguito alla straordinaria vittoria di Carlos Sainz ottenuta nel Gran Premio di Singapore domenica scorsa.

L’impresa epica del pilota spagnolo, che peraltro era reduce dall’eccellente terzo posto conquistato a Monza, non può non influire sulle scelte e le strategie future del Cavallino Rampante. Se fino ad un mese fa Leclerc era a un passo dal rinnovo di contratto e Sainz in cerca di un’altra scuderia in cui approdare dopo la scadenza con Maranello del 2024, adesso non è più così.

Il driver madrileno è riuscito a rimettere seriamente in crisi quelle che sembravano certezze granitiche. Dopo il capolavoro di Singapore del resto nessuno più si azzarda a definire Sainz la seconda guida della Ferrari. Resta da capire come intende comportarsi il management del team modenese e in che modo vorrà gestire il sorpasso, perchè di questo si tratta, di Sainz nei confronti di Leclerc.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il team principal Frederic Vasseur avrebbe già preso una decisione definitiva da cui non intende tornare indietro. In base alle informazioni diffuse dal noto quotidiano sportivo, saranno rinnovati i contratti di entrambi. Sia Leclerc che Sainz resteranno così alla guida della Rossa per le prossime stagioni.

Ferrari, arriva la svolta: il piano di Maranello è molto ambizioso e i tifosi approvano

Svaniscono così d’incanto i rumors su un accordo sempre più vicino tra Carlos Sainz e l’Audi a partire dal 2025 così come le voci di contatti avviati tra l’entourage di Leclerc e le scuderie rivali, compresa la Red Bull. La Ferrari avrebbe deciso di giocare con le due punte: non ci saranno una prima e una seconda guida, ma una coppia di piloti in grado di competere per vincere senza ordini particolari di scuderia.

Leclerc e Sainz godranno della libertà di superarsi a vicenda, senza ovviamente compromettere il risultato della squadra. Chi dei due si piazzerà meglio sulla griglia di partenza avrà un vantaggio iniziale, ma niente di più. Se questa è una strategia vincente lo vedremo, ma la Ferrari non vuole rinunciare a nessuno dei due.