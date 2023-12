Già tutti pazzi di Sinner: cifra shock, 2 milioni di euro

By

Numeri pazzeschi per Jannik Sinner, che non lascia spazio a dubbi: è evidente che siano tutti conquistatu del tennista altoatesino

I cori da stadio, le tribune che si sono tinte d’arancione, i gadget andati a ruba. Non v’è dubbio sul fatto che l’edizione 2023 delle Nitto Atp Finals sia destinata a passare alla storia. Oltre 170mila persone hanno varcato i cancelli del Pala Alpitour nella settimana dedicata al torneo dei Maestri, a riprova del fatto che il tennis si è ripreso il suo spazio.

E c’è anche lo zampino di Jannik Sinner, se il bilancio post-Finals è così incredibilmente positivo. Quindici delle sessioni programmate sono andate sold-out, a dimostrazione dell’interesse, in continua evoluzione, nei confronti dello sport che ha reso celebre il nativo di San Candido. Un’edizione che è stata più speciale del solito proprio perché in campo c’era lui, l’azzurro più forte al mondo. Il campionissimo dai ricci rossi e ribelli che il pubblico di Torino ha accolto con il calore e con l’entusiasmo che si riserva solo ed esclusivamente alle celebrità.

Difficilmente smaltiremo, quindi, le emozioni che ci ha regalato questa edizione, la prima in cui un italiano ha brillato al punto tale da sfiorare, nel vero senso della parola, il trofeo in palio. Alla fine lo ha vinto Novak Djokovic, ma Sinner s’è portato a casa molto più di una coppa: ha lasciato Torino con una valigia ricolma dell’affetto dei tifosi e di speranze per la stagione che verrà.

Sinner, il boom in 24 ore: incredibile, poco meno di 2 milioni

La stagione che verrà, appunto. Quella che sta per prendere il via e che ha reso il popolo del tennis ancor più impaziente del solito. Perché tutti, a questo punto, sono curiosi di scoprire come sia andata la preparazione invernale di Jannik e desiderosi di applaudire i suoi prossimi successi.

È talmente tanta, la voglia di rivederlo in azione, che i biglietti delle Nitto Atp Finals 2024 hanno fatto boom. Dopo appena 24 ore dall’inizio della vendita libera, erano già stati acquistati biglietti per un totale di 1,84 milioni di euro. Mica male, per un torneo che avrà inizio tra 11 mesi ma che sta già sta facendo sognare ad occhi aperti, evidentemente, il popolo del tennis.

Un numero impressionante, che lascia presagire che la prossima edizione possa essere ancor più fortunata della precedente. E l’obiettivo degli organizzatori, d’altra parte, è proprio questo: fare sempre meglio in maniera tale che l’Atp, almeno si spera, possa rinnovare la sua fiducia nei confronti di Torino e permettere al capoluogo piemontese di ospitare molte più edizioni di quelle previste dall’accordo iniziale.