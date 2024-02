Roma, contro il Torino per non perdere il treno “Champions”

Il programma della 26esima giornata di campionato proseguirà questa sera con le due romane in campo. Saranno i giallorossi di Daniele De Rossi ad aprire le danze, con lo stadio Olimpico che sarà la cornice per la gara contro il Torino. Dopo la sofferta qualificazione agli ottavi di Europa League, la Roma ha bisogno di ulteriori conferme anche in Serie A, per non perdere il treno che porterà alla prossima Champions League. Il quarto posto, attualmente occupato dal Bologna, dista sette punti: stasera, intanto, sarà una grande occasione per avvicinarsi all’Atalanta, fermata ieri sera sull’1-1 dal Milan.

Daniele De Rossi si aspetta risposte importanti da tutte le pedine del proprio scacchiere: da “capitan futuro” ad “allenatore presente”, anche se la grinta che ci mette in panchina è la stessa che utilizzava quando scendeva in campo. La famiglia Friedkin si è affidata a lui per raggiungere l’obiettivo dichiarato dopo importanti esborsi economici, fallire anche quest’anno potrebbe essere dannoso per la progettualità futura.

Non sarà una sfida facile contro la formazione di Ivan Juric, che dopo gli ultimi risultati vuole provare a lottare per l’Europa, con l’ultimo posto utile per qualificarsi alla prossima Conference League che non è poi così lontano. Peseranno, per la Roma, i 120 minuti disputati contro il Feyenoord: per questo motivo, De Rossi potrebbe cambiare qualcosa, soprattutto a centrocampo. Intoccabile il reparto offensivo, con Romelu Lukaku che cerca un pronto riscatto dopo il rigore fallito che avrebbe potuto compromettere il cammino dei suoi. Lo ripetiamo di settimana in settimana, il belga continua a far vedere solo sprazzi delle sue importanti qualità. Insieme a Dybala potrebbe potenzialmente formare una coppia clamorosa, ma la sua involuzione è sotto gli occhi di tutti. Bisognerà lavorare sulla mentalità, e la gara di stasera sarà una prova importante per le ambizioni future.