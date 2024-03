Napoli a caccia di continuità contro la Juve

Il Napoli va a caccia di continuità nella sfida contro la Juve, fresco di un sonoro successo sul campo del Sassuolo. L’entusiasmo che ha generato la goleada andrà gestito e sfruttato per centrare la prima vittoria casalinga dell’era Calzona, nel tentativo di risollevare una posizione in classifica non pienamente allettante.

“Niente conferenze stampa pre partita”, o almeno questa è la linea sulla quale sembrerebbe orientata la società per i prossimi impegni di campionato.

Certificate le assenze di Ngonge e Cajuste, il neo allenatore dovrebbe ripartire nel 4-3-3 dalla solita coppia Osimhen-Kvaratskhelia, con Politano a completare il tridente offensivo. A centrocampo, oltre a Lobotka e Anguissa, spazio a Traoré dal primo minuto, anche e soprattutto in ottica Barcellona. In difesa torna al centro Juan Jesus in coppia con Rrahmani. L’unico ballottaggio riguarda la corsia di sinistra con Olivera favorito su Mario Rui. Nessun dubbio invece a destra relativamente alla titolarità di Di Lorenzo.

La Juve sarà un ostico banco di prova che il Napoli, in cerca di continuità, non dovranno sbagliare visti i segnali incoraggianti dell’ultimo impegno in campionato. Nella speranza che quella di Calzona vista contro il Sassuolo possa essere una cura duratura, e non l’ennesimo effetto placebo.

Ylenia Frezza