Inter, Inzaghi lavora per tenere alta la tensione: obiettivo riconferma

Il diktat dell’Inter è ampiamente tracciato. La nuova proprietà in sella ai nerazzurri non ha cambiato la prospettiva del Biscione, che è sempre tendente alla brillantezza tecnica e agonistica. Sarà una rosa di ventidue titolari quella di cui potrà disporre Simone Inzaghi la prossima stagione.

Considerando la stagione lunghissima che attenderà l’Inter, tra la nuova Champions, il Mondiale per Club, oltre a campionato, Coppa Italia e Supercoppa in Arabia, ecco che servono i rinforzi giusti per dare il cambio ai titolari.

Per la prossima stagione la proiezione del lavoro costante resta positiva e il parallelismo concettuale potrebbe anche progredire, se pensiamo a un Demone (Inzaghi) Demiurgo pronto a riformulare la squadra a sua immagine e somiglianza. Il compito prevalente del tecnico sarà quello di instaurare nei nuovi arrivi la mentalità competitiva di un gruppo che ha funzionato alla meraviglia nei suoi meccanismi complessivi.Taremi, Zielinski, Martinez e altri arrivi all’orizzonte: d’altronde ampliare la rosa per competere su livelli altissimi è l’obiettivo che tutti i nerazzurri si sono posti.