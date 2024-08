Al centro della vorticosa spirale di mercato italiano, c’è una Juventus che, forse, con leggero ritardo è ancora nel mezzo di una rivoluzione trasversale. Gli obiettivi sono numerosi, le dinamiche di cui Giuntoli sta tenendo le redini lo sono ancora di più, in entrata e in uscita. Da Bergamo arrivano ulteriori e esplicite conferme degli accordi tra i bianconeri e Teun Koopmeiners, con Gasperini che ha chiarito una volta di più la circostanza. “Ha deciso di non giocare e non allenarsi più con noi. E con questo atteggiamento non può esserci utile”, così ha tuonato il tecnico dell’Atalanta all’Eco di Bergamo sulla questione. Insomma, l’olandese vuole andare alla Juventus e spera di essere accontentato quanto prima.

Juventus-Chiesa, situazione in stand-by