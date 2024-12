Mondiale per Club 2025: Inter e Juve in 2^ fascia, ma i nerazzurri evitano City, Real, PSG e Bayern

Il Mondiale per Club 2025 si giocherà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025, con il sorteggio della fase a gironi che avverrà giovedì 5 dicembre a Miami alle 19:00 italiane. 32 le squadre presenti: una ospitante, 4 dall’Africa, dall’Asia e dal Nord e Centro America e Caraibi, 12 dall’Europa, 6 dal Sudamerica e 1 dall’Oceania.

La FIFA ha poi aggiunto un altro dettaglio. Le formazioni UEFA e CONMEBOL sono state anche ordinate in base a un ranking interno. Questo permette all’Inter, 7^ nel ranking delle 12 europee, di evitare le big europee della prima fascia e andare in un girone con le big della sudamericane. La Juventus invece sfiderà, nel girone, una delle quattro big europee presenti in prima fascia essendo 11^ nel ranking delle 12 formazioni europee qualificate al Mondiale per Club.

FASCIA 1

Manchester City (Inghilterra)

Real Madrid (Spagna)

Bayern Monaco (Germania)

PSG (Francia)

Flamengo (Brasile)

Palmeiras (Brasile)

River Plate (Argentina)

Fluminense (Brasile)

FASCIA 2

Chelsea (Inghilterra)

Dortmund (Germania)

Inter (Italia)

Porto (Portogallo)

Atletico Madrid (Spagna)

Benfica (Portogallo)

Juventus (Italia)

Salisburgo (Austria)

FASCIA 3

Al-Hilal (Arabia Saudita)

Ulsan HD (Corea del Sud)

Al Ahly (Egitto)

Wydad AC (Marocco)

Monterrey (Messico)

Leon (Messico)

Boca Juniors (Argentina)

Botafogo (Brasile)

FASCIA 4

Urawa Reds (Giappone)

Al Ain (Emirati Arabi)

Esperance Tunis (Tunisia)

Mamelodi Sundowns (Sudafrica)

Pachuca (Messico)

Seattle Sounders (Stati Uniti)

Auckland City (Nuova Zelanda)

Inter Miami (Stati Uniti)