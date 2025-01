Pedullà: “Frosinone, sprint per Koutsoupias. Bari, oggi incontro per Pereiro”

Nuovi aggiornamenti da parte di Alfredo Pedullà sul Frosinone: “Il Frosinone cerca rinforzi a centrocampo e ne ha individuato uno a sorpresa. Si tratta di Ilias Koutsoupias, classe 2001, che la scorsa estate aveva firmato un triennale con il Catanzaro. Nelle ultimissime ore per l’ex Benevento e Bari si è profilata la possibilità di un nuovo trasferimento, il Frosinone è a un passo dal traguardo”.

Le ultime sul Bari

Sempre Pedullà fa il punto sul mercato del Bari. Queste le ultime dal suo sito: “Il Bari è con forza da qualche settimana su Gaston Pereiro, trequartista uruguaiano in uscita dal Genoa dopo una parentesi non troppo felice. Sul classe 1995 ci sono almeno altri due club di Serie B e concorrenza dall’estero, ma il Bari lavora per chiudere l’operazione facendo quadrare tutti i numeri. Proprio per questo motivo oggi ci sarà un incontro per arrivare agli accordi definitivi, il Bari insiste per Pereiro”.

Pedullà: “Salernitana, in arrivo Lochoshvili dalla Cremonese”

La Salernitana si prepara ad accogliere un nuovo innesto: secondo quanto riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà sul suo profilo X, la società granata avrebbe praticamente chiuso per Lochoshvili, in arrivo dalla Cremonese.